Θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας και την ατζέντα απλούστευσης για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας συζήτησαν την Τρίτη στη Λευκωσία η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκραθ.

Σε «εξαιρετική συνεργασία» έκανε αναφορά ο κ. ΜακΓκραθ σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, συγχαίροντας την Κυπριακή Προεδρία για «έναν πολύ παραγωγικό πρώτο μήνα» και σημειώνοντας ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τη Λευκωσία και στην προώθηση όλων αυτών των ζητημάτων προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Καλωσορίζοντας τον κ. ΜακΓκραθ, η κ. Ραουνά δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν συνέχεια των συνεχιζόμενων συζητήσεών τους και «της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τον Επίτροπο ΜακΓκραθ σε μια σειρά από βασικά θέματα προτεραιότητας για την Κυπριακή Προεδρία». Αυτά περιλαμβάνουν, όπως είπε, το κράτος δικαίου, σημειώνοντας ότι ξεκίνησε η συζήτηση επ’ αυτού στο πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ότι θα συνεχιστεί τον Μάιο.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, συζήτησαν επίσης την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, η οποία, όπως σημείωσε, συζητήθηκε επίσης στο πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και αυτό θα συνεχιστεί τον Φεβρουάριο. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις «για την κοινή μας προτεραιότητα, την ατζέντα απλούστευσης για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ιδίως μια σειρά από προτάσεις omnibus».

Ο Επίτροπος, σημείωσε την «ευχαρίστησή» του που επιστρέφει στη Λευκωσία για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες και που θα έχει την ευκαιρία να παραστεί στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ για να συζητήσει θέματα πολιτικής καταναλωτών. «Δεν έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε επίπεδο Συμβουλίου να συζητήσουμε θέματα καταναλωτών», είπε.

Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε «πολύ πρόσφατα» την Ατζέντα Καταναλωτή 2030 η οποία, όπως είπε, «καθορίζει το συνολικό μας σχέδιο για τα επόμενα χρόνια στον τομέα της πολιτικής σε σχέση με τους καταναλωτές», προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι η κατάργηση των εμποδίων εντός της ενιαίας αγοράς και η διασφάλιση της ψηφιακής δικαιοσύνης. «Και εργαζόμαστε πάνω σε ένα νέο νομοθέτημα σε αυτόν τον τομέα», είπε.

Ο κ. ΜακΓκραθ δήλωσε επίσης ότι η Ατζέντα Καταναλωτή αφορά επίσης τη βιώσιμη κατανάλωση και την ενίσχυση της επιβολής του νόμου, «καθώς αντιμετωπίζουμε τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τις προκλήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη δραματική αύξηση των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ, τα οποία μερικές φορές, δυστυχώς, δεν πληρούν τα πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων μας, και αυτό εγείρει σημαντικές ανησυχίες».

Είπε επίσης ότι συζήτησε με την κ. Ραουνά και για το 28ο Καθεστώς, «το οποίο ανυπομονώ να φέρω στο Κολέγιο τον Μάρτιο». «Θα επιδιώξουμε να το προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, υπάρχει «μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μικρή προσδοκία γύρω από αυτό τον φάκελο», ο οποίος είπε, «θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, πιστεύω, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του περιβάλλοντος καινοτομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εξέφρασε δε την ικανοποίηση της Κομισιόν για τη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ασπίδας Δημοκρατίας. «Η εστίασή μας τώρα είναι στη δημιουργία του νέου Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας», πρόσθεσε. Ο κ. ΜακΓκραθ σημείωσε ότι η «αποτελεσματική έναρξη» του Κέντρου στο πρόγευμα εργασίας πριν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 24ης Φεβρουαρίου «θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, για άλλη μια φορά, για να εμπλέξουμε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της πολύτιμης δημοκρατίας μας, επειδή οι απειλές που αντιμετωπίζουμε δεν αναγνωρίζουν σύνορα». «Πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτούς τους τομείς», είπε.

Ο Επίτροπος χαιρέτισε επίσης «τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας για το Κράτος Δικαίου και για να διασφαλίσει ότι αυτό κατέχει εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, αλλά και στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων».

Ευχαρίστησε την κ. Ραουνά για όλο το έργο που επιτελεί η Κυπριακή Προεδρία «σε ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών φακέλων». «Προσβλέπουμε στην επίσημη έγκριση της οδηγίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς μετά την πολιτική συμφωνία στα τέλη του περασμένου έτους. Και γνωρίζω ότι στα διάφορα πακέτα Omnibus, αφιερώνετε πολύ σημαντικούς πόρους για τη συμφωνία των θέσεων του Συμβουλίου και, όπου υπάρχει ήδη θέση του Συμβουλίου, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι υπήρξε «εξαιρετική συνεργασία μέχρι στιγμής», συγχαίροντας την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ «για έναν πολύ παραγωγικό πρώτο μήνα». «Απομένουν μόνο πέντε μήνες, αλλά πραγματικά προσμένω να συνεργαστώ μαζί σας και να προωθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ