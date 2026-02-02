Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στην ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών της Δευτέρας ότι δεν έχει καταλήξει σε «συγκεκριμένα συμπεράσματα» σχετικά με τη θητεία του Πίτερ Μάντελσον ως Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ, μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε ότι η Επιτροπή εξέτασε εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της θητείας του Μάντελσον (2004–2008) και των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο εύρημα.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλήξει σε κανένα συγκεκριμένο συμπέρασμα και δεν έχει προκύψει κάτι επιλήψιμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για θέματα προσωπικού, Μπάλαζς Γιουβάρι, αναφερόμενος στην εξέταση της θητείας του πρώην επιτρόπου Εμπορίου Πίτερ Μάντελσον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι προς ώρας «δεν υπάρχει ειδική ομάδα εργασίας για τον σκοπό αυτό», ενώ είπε ότι «το γεγονός και μόνο ότι κάποιο όνομα αναφέρεται στα αρχεία είναι ένα πράγμα – το αν αυτό απαιτεί πλήρη διερεύνηση από την Επιτροπή είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να αποκλείεται τίποτα». Όπως ανέφερε επίσης, η Επιτροπή ενημερώνεται για τις εξελίξεις «κυρίως με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι, δηλαδή μέσω του Τύπου».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Μάντελσον αντάλλαξε σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπογράφοντας ως «Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου», με τον Έπσταϊν, τα οποία είχαν αναφορές σε ταξίδια, διαμονές σε ξενοδοχεία και πιθανή επίσκεψη σε ιδιωτικό νησί αλλά και σε ενδεχόμενο άσκησης επιρροής με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας απονομής χάρης προς τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ένοχος για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν αναφέρουν ακόμη ότι ο Μάντελσον φέρεται να έλαβε περίπου €63.000 δολάρια από τον Έπσταϊν την περίοδο 2003–2004.

Στα αρχεία συγκαταλέγεται και ο Σλοβάκος διπλωμάτης της ΕΥΕΔ, Μίροσλαβ Λάιτσακ, πρώην επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και μέχρι πρόσφατα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Σύμφωνα με τα αρχεία, μηνύματα που αποδίδονται στον Λάιτσακ και στον Έπσταϊν περιλαμβάνουν συζητήσεις για νεαρές γυναίκες.

Η Κομισιόν επισημαίνει σε κάθε περίπτωση, ότι διαθέτει θεσμικό πλαίσιο και κανόνες δεοντολογίας για τους πρώην και νυν αξιωματούχους της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι όσα ισχύουν για Επιτρόπους και ανώτερους αξιωματούχους σήμερα, δεν ίσχυαν σε μεγάλο βαθμό πριν το 2011.

Πηγή: ΚΥΠΕ