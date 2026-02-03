Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον φάκελο του Τζέφρι Έπστιν περιλαμβάνουν εσωτερική αλληλογραφία στην οποία ο καταδικασμένος χρηματιστής καταγράφει προσωπικές εκτιμήσεις για πολεμικές συγκρούσεις, πραξικοπήματα και γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ιδιωτικά email, γραμμένα μεταξύ 2016 και 2017, τα οποία δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό υλικό, αλλά αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Epstein αντιλαμβανόταν –ή παρουσίαζε– τις διεθνείς εξελίξεις σε συνομιλητές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στενές σχέσεις είχαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τόμα Μπάρακ με τον Τζέφρι Έπσταϊν όπως επιβεβαιώνεται από τα email του χρηματιστή μαστροπού και κακοποιητή ανηλίκων. Ο Έπστϊν του ζήτησε μάλιστα φωτογραφία με ένα παιδί.





Υεμένη, Τουρκία και «στρατιωτικό αδιέξοδο»

Σε μήνυμα της 30ής Ιουνίου 2017 προς τον Anas Alrasheed, ο Epstein σημειώνει ότι «με τους Τούρκους μέσα, η στρατιωτική επιλογή δεν είναι πλέον βιώσιμη» και ότι δεν βλέπει τρόπο να κερδηθεί ο πόλεμος στην Υεμένη, εκτιμώντας πως είναι «καλή στιγμή για διαπραγμάτευση». Η αναφορά συνδέεται με τη γενικότερη πίεση που δεχόταν τότε η Σαουδική Αραβία σε πολλαπλά μέτωπα. Το email δεν παραπέμπει σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγές και αποτυπώνει περισσότερο πολιτική ανάλυση παρά γνώση εκ των έσω.





Ισχυρισμοί για προειδοποίηση πραξικοπήματος στην Τουρκία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αλληλογραφία της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 με παραλήπτη τον Tom Pritzker, όπου ο Epstein γράφει, μεταξύ άλλων, ότι «η Ρωσία έδωσε στον Erdogan προειδοποίηση για το πραξικόπημα». Ο ισχυρισμός αυτός συνάδει με δημοσιεύματα της εποχής, σύμφωνα με τα οποία η Μόσχα είχε μεταφέρει πληροφορίες στην Άγκυρα πριν από την απόπειρα της 15ης Ιουλίου 2016. Ωστόσο, τα email δεν τεκμηριώνουν περαιτέρω το περιεχόμενο ή την πηγή αυτής της πληροφόρησης.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο ισχυρισμός πως η Ρωσία βοήθησε την Τουρκία αναδημοσιεύτηκε από το Moscow Times (21/07/16), το οποίο επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency. Η πληροφορία δημοσιεύθηκε το διάστημα 20–21 Ιουλίου 2016 και βασίστηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε ανώνυμες διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα, τις οποίες το πρακτορείο παρουσίασε ως Τούρκους διπλωμάτες. Το Fars ενίσχυσε τον ισχυρισμό του επικαλούμενο δευτερογενείς αναφορές από αραβικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η σουδανική εφημερίδα Al Sudan Al Youm.



Σε κάθε περίπτωση, λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Ιουλίου 2016, τότε Τούρκος Υπουργός Ερωτερικών Μεβλούτ Τσαβούστογλου ευχαρίστησε δημόσια την Ρωσία και ειδικά τον Πούτιν στο Haber Turk για την στήριξή που παρείχε στην Κυβέρνηση Ερντογάν κατά το πραξικόπημα αφήνωντας αιχμές κατά της Δύσης για σιωπή.







Τα συγκεκριμένα έγγραφα έτυχαν εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση στην Τουρκία και συγκεκριμένα το δίκτυο SOCZU







Από την πληροφορία στην ερμηνεία

Σε άλλο σημείο, ο Epstein προχωρά σε γενικεύσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «έδωσαν πάσο στο ISIS για να πλήξει τον Assad» και ότι η Ρωσία δεν προσέφερε στήριξη, οδηγώντας, κατά την άποψή του, σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Οι διατυπώσεις είναι κατηγορηματικές, αλλά δεν συνοδεύονται από στοιχεία. Πρόκειται για προσωπικές κρίσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από τα ίδια τα αρχεία ούτε από ανεξάρτητες πηγές.

Το ζήτημα του Κατάρ και της τουρκικής βάσης

Στα έγγραφα δεν προκύπτει καμία ένδειξη για σχεδιαζόμενο πραξικόπημα στο Κατάρ που να εγκαταλείφθηκε λόγω της παρουσίας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική βάση στο Κατάρ από το 2015 στο πλαίσιο διμερούς αμυντικής συνεργασίας, γεγονός που είναι ευρέως καταγεγραμμένο. Η σύνδεση της βάσης με αποτροπή πραξικοπήματος δεν τεκμηριώνεται στα email του Epstein και παραμένει ατεκμηρίωτος ισχυρισμός.




