«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την οικονομική πίεση που ασκείται στην Κούβα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροντρίγκες.

«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη θέση αρχής, αναφορικά με τον απαράδεκτο χαρακτήρα των οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης και της παρεμπόδισης ανεφοδιασμού του νησιού με ενεργειακούς πόρους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Στη συζήτηση αυτή εκφράστηκε «η σταθερή βούληση (της Μόσχας) να συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα την αναγκαία πολιτική και υλική στήριξη», προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία και η Κούβα ενίσχυσαν τους δεσμούς της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο ποίος ήδη σταμάτησε τις παραδόσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Κούβα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ένα διάταγμα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα. Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «απειλή» που συνιστά για τις ΗΠΑ η Κούβα, ένα νησί που απέχει μόνο 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν διάλογο με την κουβανική κυβέρνηση, ο οποίος, όπως λέει, θα καταλήξει σε μια συμφωνία.

Πρόσφατα, ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ επισκέφθηκε την Αβάνα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Ρώσου αξιωματούχου στην Κούβα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Η Κούβα, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει οικονομικό εμπάργκο από το 1962, εδώ και έξι χρόνια αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, που επιδεινώνεται από την έλλειψη συναλλάγματος για την αγορά καυσίμων, γεγονός που επιδεινώνει τα ενεργειακά προβλήματα του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Αμμάν: Δε θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί το έδαφος μας για επίθεση στο Ιράν