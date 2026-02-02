Ο Ιάπωνας Νισίντα, αθλητής βόλεϊ, λατρεύεται σαν θεός στην πατρίδα του και ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα του φετινού All Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε (παρουσία 9.500 θεατών).

Ιάπωνες και ξένοι πρόσφεραν άφθονο γέλιο (ειδικά ο Αμερικανός κεντρικός Άβερεϊλ), αλλά την παράσταση έκλεψε και πάλι ο Νισίντα.

Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού στο σερβίς (έπρεπε να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες) ο αριστερόχειρας διαγώνιος έστειλε τη μπάλα στον ώμο μίας επόπτριας και μόλις το αντιλήφθηκε άρχισε το σόου.

Οι θεατές τον είδαν να κάνει ένα σπρίντ και να βουτά στο τάραφλεξ, κάνοντας ένα... μακροβούτι που τον έφερε μπροστά από την επόπτρια σε πλήρη στάση προσκύνησης. Μια χειρονομία βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κουλτούρα, γνωστή ως «Dogeza».

Η συγκεκριμένη στάση, που περιλαμβάνει γονάτισμα και τοποθέτηση του μετώπου στο έδαφος, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να εκφράσει ειλικρινή συγγνώμη, βαθύ σεβασμό ή πλήρη μεταμέλεια.

Κι αυτή η ενέργεια του Νισίντα ήταν αρκετή για να τον απογειώσει στην εκτίμηση του κόσμου.

