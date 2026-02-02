Εντυπωσιακά και σπάνια πλάνα αποτυπώνονται σε βίντεο από την Πολωνία, όπου οι παρατεταμένες περίοδοι ακραίου ψύχους με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έχουν παγώσει τον ποταμό Βιστούλα.

Ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας έχει καλυφθεί στρώματα πάγου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο χειμερινό σκηνικό αφού, δίχως υπερβολή, κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να περπατήσει πάνω στον πάγο.

Ξεχωρίζει η εικόνα στο δέλτα του ποταμού, εκεί όπου τα παγωμένα νερά συναντούν τη Βαλτική Θάλασσα, σχηματίζοντας ένα λαμπερό, σχεδόν απόκοσμο πέρασμα.

Τα βίντεο αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο την ένταση του ψύχους και τη άγρια ομορφιά του φαινομένου.

