Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Κινέζος πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τανγκ Γιτζούν, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Την απόφαση εξέδωσε δικαστήριο της Σιαμέν, στη νοτιοανατολική επαρχία Φουτσιάν.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Τανγκ δέχθηκε παρανόμως περιουσία αξίας άνω των 137 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 19,71 εκατ. δολάρια) στο διάστημα 2006–2022, αξιοποιώντας τη δημόσια θέση του για να αποκομίσει οφέλη.

Οι δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι καταχράστηκε την εξουσία του σε ζητήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εγγραφές εταιρειών στο χρηματιστήριο, εξαγορές γης, τραπεζικά δάνεια και τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων.

«Οι ενέργειες του Τανγκ συνιστούν το έγκλημα της δωροληψίας», αναφέρεται στην απόφαση, με το δικαστήριο να τονίζει ότι τα χρηματικά ποσά ήταν «ιδιαίτερα μεγάλα» και προκάλεσαν «ιδιαίτερα σοβαρές απώλειες» στα συμφέροντα του κράτους και του λαού.

Παράλληλα, στον πρώην υπουργό επιβλήθηκε ισόβια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ κατασχέθηκε το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας, σύμφωνα με το CCTV.

Η καταδίκη εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διαφθοράς που προωθεί ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Πρόσφατα, η κινεζική υπηρεσία κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας εις βάρος του Ουάνγκ Σιανγκσί, υπουργού Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ελέγχου εν ενεργεία υπουργού.

Ο 64χρονος Τανγκ Γιτζούν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις δεκαετίες, φθάνοντας στη θέση του υπαρχηγού του Κομμουνιστικού Κόμματος της επαρχίας. Στη συνέχεια διετέλεσε κυβερνήτης της Λιαονίνγκ και το 2020 διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε βάρος του ξεκίνησε έρευνα τον Απρίλιο του 2024 για σοβαρά πειθαρχικά και νομικά αδικήματα, διατύπωση που χρησιμοποιείται συνήθως σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα αργότερα την ίδια χρονιά.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Διαβάστε επίσης: Σύνοδος ΕΕ: Ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στο επίκεντρο