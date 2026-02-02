Η Ρωσία εξαπέλυσε τον Ιανουάριο λιγότερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας απ΄ό,τι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που δημοσιεύθηκε σήμερα με βάση στοιχεία που έλαβε από την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, αλλά προκάλεσε άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση στη χώρα.

Η Ουκρανία και ιδιαίτερα η πρωτεύουσα Κίεβο βίωσαν τον Ιανουάριο τις χειρότερες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Εκείνη την περίοδο,ο ρωσικός στρατός έστειλε 4.452 επιθετικά drones, 13% λιγότερα απ΄ό,τι τον Δεκέμβριο του 2025, και 135 πυραύλους, 23% λιγότερους, εναντίον της Ουκρανίας.

Από το σύνολο αυτό, 3.788 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, δηλ. το 83% των στόχων, αριθμός ελαφρά μεγαλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (80%).

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραπονέθηκε για καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που καθυστέρησαν όπως είπε την παράδοση πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματά του αφήνοντας το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα ευάλωτο στις ρωσικές επιθέσεις.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει εδώ και μήνες εκστρατεία μαζικών αεροπορικών πληγμάτων που θέτουν στο στόχαστρο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και τον τομέα του ουκρανικού αερίου.

Αυτή η εκστρατεία πληγμάτων έχει ωστόσο μειωθεί σε ένταση από την τελευταία εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και «άλλες πόλεις» λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Παρά την παύση αυτή, το πολύ εξασθενημένο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο παρουσίασε βλάβη το Σαββατοκύριακο λόγω «τεχνικού προβλήματος» προκαλώντας κυρίως την πλήρη διακοπή του μετρό του Κιέβου, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα από την πλευρά του ότι τα ρωσικά πλήγματα επικεντρώνονται πλέον στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στις μεταφορικές ικανότητες της χώρας.

Η πόλη του Κιέβου επλήγη περισσότερο από τις διακοπές, που άφησαν κάποιες στιγμές έως και τα μισά κτίρια της πρωτεύουσας χωρίς θέρμανση, αναγκάζοντας τις αρχές να στήσουν θερμαινόμενες σκηνές για τους κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ