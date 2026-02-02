Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν μόνιμα τη Βρετανία, μετά από μήνες αυξανόμενης κριτικής και δημόσιας πίεσης. Το ζευγάρι, που χώρισε το 1996 αλλά συνέχιζε να ζει μαζί στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, βρέθηκε στο επίκεντρο βασιλικής αναταραχής μετά την αφαίρεση των βασιλικών τους τίτλων τον Οκτώβριο, ως συνέπεια της σχέσης τους με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο βασιλιάς Κάρολος τους ζήτησε να εγκαταλείψουν την έπαυλη τριάντα δωματίων που είχαν μισθώσει για 25 χρόνια, λόγω της αρνητικής στάσης που είχε σχηματίσει η κοινή γνώμη σχετικά με την διαμονή τους. Φίλοι του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι η ατμόσφαιρα στη Βρετανία έχει καταστεί ανυπόφορη, με συνεχείς επικρίσεις για τις αποφάσεις τους, γεγονός που τους ωθεί να σκέφτονται σοβαρά μια ζωή μακριά από τη χώρα, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ηρεμία.

Μία νέα γυναίκα εμφανίζεται στο προσκήνιο

Την ίδια στιγμή, νέες καταγγελίες για τον πρίγκιπα Άντριου επανέρχονται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο BBC ο δικηγόρος Μπραντ Έντουαρντς, μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010 για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο Royal Lodge. Η γυναίκα –η οποία δεν είναι Βρετανίδα και ήταν περίπου 20 ετών τότε– υποστηρίζει ότι πέρασε τη νύχτα εκεί και στη συνέχεια συμμετείχε σε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν παγκοσμίως και είχε εκπροσωπήσει και τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε καταγγείλει παρόμοιες επαφές με τον Άντριου το 2001–2002, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για προσέλκυση ανήλικης σε πορνεία.

Η επικοινωνία μεταξύ του Άντριου και της νέας καταγγέλλουσας φέρεται να διεκόπη μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει από τον Άντριου τους βασιλικούς του τίτλους και να ανακοινώσει την αποχώρησή του από το Royal Lodge, όπου διέμενε από το 2004. Το Παλάτι ανέφερε τότε ότι οι κυρώσεις κρίθηκαν αναγκαίες «παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του». Ο ίδιος ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί διαχρονικά όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: huffingtonpost.gr