Η φετινή τελετή των Grammy Awards μετατράπηκε σε ισχυρό βήμα πολιτικής διαμαρτυρίας κατά της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ και των μαζικών απελάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού αλλά και της ζωντανής μετάδοσης, κορυφαίοι καλλιτέχνες εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους στη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Καλλιτέχνες όπως η Μπίλι Ελίς, ο Finneas και η Carole King εμφανίστηκαν με καρφίτσες διαμαρτυρίας, ενώ ακόμη και ο Τζάστι Μπίμπερ με τη σύζυγό του Hailey, που σπάνια τοποθετούνται πολιτικά, φόρεσαν τα σχετικά σύμβολα. Η Billie Eilish αφιέρωσε μέρος της βράβευσής της στη φράση «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη».





Billie Eilish:



Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter.











Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις από τη σκηνή. Η Kehlani καταφέρθηκε ανοιχτά κατά της ICE, ενώ ο Μπαντ Μπάννι, παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερου άλμπουμ música urbana, δήλωσε με χειροκροτήματα: «ICE έξω. Δεν είμαστε ζώα ή εξωγήινοι – είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».





Bad Bunny just called out ICE in his Grammys speech and got a hugeeee standing ovation:





Η κινητοποίηση αυτή ήταν σαφώς πιο μαζική από εκείνη στις Χρυσές Σφαίρες, ενισχυμένη από πρόσφατα περιστατικά που προκάλεσαν κοινωνική οργή, όπως ο θάνατος της νοσηλεύτριας Alex Pretti από πυρά συνοριοφύλακα και η κράτηση ανήλικου παιδιού από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Στην αγανάκτηση προστέθηκε και η σύλληψη του δημοσιογράφου Ντόν Λέμον ο οποίος βρισκόταν στην τελετή.





Don Lemon Gets Standing Ovation at Clive Davis Pre Grammy Party After Arrest

Διοργανωτές και ακτιβιστές σημείωσαν ότι ο κόσμος της μουσικής είναι παραδοσιακά πιο «αντισυμβατικός» και λιγότερο φοβικός από το Χόλιγουντ, γεγονός που εξηγεί την έντονη π αρουσία διαμαρτυρίας. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί καλλιτέχνες αποφεύγουν τέτοιες κινήσεις λόγω πιέσεων από δισκογραφικές, χορηγούς ή ακόμη και φόβων για προσωπική τους ασφάλεια.

Συνολικά, τα φετινά Grammys ανέδειξαν τη μουσική βιομηχανία ως έναν από τους πιο ηχηρούς πολιτιστικούς χώρους αντίδρασης απέναντι στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ, μετατρέποντας μια βραδιά βραβεύσεων σε σαφές πολιτικό μήνυμα.