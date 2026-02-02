Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» που προβλήθηκε στο «Κέντρο Αθηνών» παρευρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι ΓκίλφοΪλ.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά, καθώς οι επίσημοι καλεσμένοι προσήλθαν χωρίς να πτοηθούν από τη συνεχή βροχή.

Σε ερώτηση που δέχθηκε στο περιθώριο της πρεμιέρας για το αν η Μελάνια Τραμπ θα επισκεφθεί τη χώρα μας, απάντησε πως γνωρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα. «Ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα», είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η κα Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσιτή και εκτενής στις δηλώσεις της, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό της για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε «αναμορφωτική» προσωπικότητα.

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά για τη Μελάνια Τραμπ.

Ρεκόρ για το ντοκιμαντέρ

Αναφερόμενη στη κινηματογραφική παραγωγή που προβλήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κα Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη απήχηση που έχει ήδη καταγράψει:

«Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους βασικούς συντελεστές της παραγωγής, καθώς και τον Πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία. Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα».

Πηγή: ΕΡΤ