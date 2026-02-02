Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ότι χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη για να διεξαχθούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων τους τελευταίους μήνες.

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις», εξήγησε ο κ. Αραγτσί σε ανταποκριτή του CNN. «Πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσπιστία», πρόσθεσε όταν ερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να αρχίσει ουσιώδης διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Το σαββατοκύριακο υπήρξαν ενδείξεις πως σημειώνεται πρόοδος και ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη--παρότι δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από τη λεγόμενη ισλαμική επανάσταση του 1979.

«Ορισμένες φίλες χώρες στην περιοχή» καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου «να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να προετοιμαστεί το έδαφος για ουσιαστική διαπραγμάτευση και συνεργαζόμαστε μαζί τους, ανταλλάσσουμε μηνύματα», συνέχισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μιλώντας για «καρποφόρες» επαφές.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους επίσης το σαββατοκύριακο ότι Ιράν «μας μιλάει, μας μιλάει σοβαρά».

Προχθές Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είχε συναντήσεις με τον κ. Αραγτσί και με τον Αλί Λαριτζανί, γενικό γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο πλευρές κι έχει μεσολαβήσει ήδη στο παρελθόν.

Εάν ξεσπούσε πόλεμος, θα ήταν καταστροφικός για τους πάντες, επισήμανε ο κ. Αραγτσί. Επισήμανε ότι η χώρα του είναι πλέον καλά προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο πολέμου, επιμένοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει πως η Τεχεράνη θέλει πόλεμο.

Ο ΥΠΕΞ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων που συνελήφθησαν στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και ταραχές θα προασπιστούν, είναι «εγγυημένα», όπως το έθεσε. Δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών, επανέλαβε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ--που ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το καλοκαίρι του 2025--απείλησε επανειλημμένα πως θα διέτασσε πλήγματα εναντίον της πολιτικής ηγεσίας στην Τεχεράνη αν οδηγούνταν διαδηλωτές στην αγχόνη.

Το πρόσφατο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, με έναυσμα διαμαρτυρίες για το υψηλό κόστος ζωής, αντιμετωπίστηκε με σκληρή καταστολή: σύμφωνα με ΜΚΟ σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa