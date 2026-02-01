Με εθνικιστικό και νοσταλγικά πολεμικό ύφος, η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού επιλέγει σήμερα ανήμερα της 30ης επετείου της κρίσης των Ιμίων να τη μετατρέψει όχι σε ιστορική αναδρομή, αλλά σε αφήγημα «εθνικής πυγμής» και στρατιωτικής υπερηφάνειας.

Το πρωτοσέλιδό της σήμερα μέσα από το πρίσμα μιας εξιδανικευμένης «παλιάς κεμαλικής Τουρκίας», αντιπαραβάλλει το τότε με το σήμερα και παρουσιάζει την κρίση του 1996 ως παράδειγμα αποφασιστικής και αδιαπραγμάτευτης στάσης απέναντι στην Ελλάδα.

«Δώδεκα ήρωες τοποθέτησαν την τουρκική σημαία στα Ίμια»

«Στην παλιά Τουρκία έτσι έπαιρναν το μάθημά τους όσοι επιχειρούσαν να εισβάλουν στα νησιά μας: Δεν είπαμε “τα Ίμια είναι μια βραχονησίδα”, αλλά στείλαμε τους Έλληνες έτσι όπως ήρθαν.

Με την ίδια υπερηφάνεια στη 30η επέτειο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 Ιανουαρίου 1996... 12 κομάντος της SAT ανέλαβαν να κατεβάσουν την ελληνική σημαία που είχε τοποθετηθεί στις βραχονησίδες των Ιμίων, σε τουρκικό έδαφος στο Αιγαίο. Οι κομάντος βγήκαν στο νησί και ύψωσαν την ένδοξη σημαία. Έγινε η ανακοίνωση: «Αστραπή 3. Αποστολή εξετελέσθη».

Παρότι η Σοζτζού δεν είναι φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον σκληρό εθνικιστικό λόγο, για να παρουσιάσει τα Ίμια ως «τουρκικό εθνικό θρίαμβο» και μήνυμα αποτροπής προς την Ελλάδα.