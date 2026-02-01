Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα "περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων" του παλαιστινιακού θύλακα.

"Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας", η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα "για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων", ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

"Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές", πρόσθεσε η Cogat.

Το κύριο σημείο συνοριακής διέλευσης της Γάζας στη Ράφα θα ξανανοίξει για τους Παλαιστίνιους αύριο Δευτέρα, δήλωσε το Ισραήλ, με τις προετοιμασίες να είναι σε εξέλιξη στην κύρια πύλη του ρημαγμένου από τον πόλεμο θύλακα που ήταν κατά σε μεγάλο βαθμό κλειστή για σχεδόν δύο χρόνια.

Πριν από τον πόλεμο, το σημείο διέλευσης της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο ήταν το μοναδικό σημείο άμεσης εξόδου για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας προς τον έξω κόσμο καθώς και σημαντικό σημείο εισόδου βοήθειας στην περιοχή. Είναι κυρίως κλειστό από τον Μάιο του 2024 και υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο από την πλευρά της Γάζας.

Η COGAT η ισραηλινή στρατιωτική μονάδα που επιβλέπει τον ανθρωπιστικό συντονισμό, δήλωσε πως το πέρασμα θα ξανανοίξει και στις δύο κατευθύνσεις για τους κατοίκους της Γάζας που θα διέρχονται από το σημείο μόνο πεζή και ότι η λειτουργία του θα συντονιστεί μαζί με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Σήμερα, μια [αρχική] πιλοτική φάση είναι σε εξέλιξη για να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τη λειτουργία του περάσματος. Η μετακίνηση των κατοίκων και στις δύο κατευθύνσεις, της εισόδου και της εξόδου από τη Γάζα, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η COGAT.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος και ευρωπαϊκή πηγή προσκείμενη στην αποστολή της ΕΕ επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες. Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι

Το Ισραήλ έχει πει πως το σημείο διέλευσης θα ανοίξει υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας μόνο για Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα και για όσους έφυγαν για να γλιτώσουν τους πρώτους μήνες του πολέμου ώστε να επιστρέψουν.

Πολλοί από αυτούς που αναμένεται να φύγουν είναι άρρωστοι και τραυματίες κάτοικοι της Γάζας που χρειάζονται ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει πει πως 20.000 ασθενείς περιμένουν για να φύγουν από τη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας δήλωσε πως το σημείο διέλευσης χωράει περίπου 150-200 ανθρώπους συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις. Οι άνθρωποι που φεύγουν θα είναι περισσότεροι από όσους επιστρέφουν επειδή οι ασθενείς φεύγουν μαζί με συνοδούς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Δύο Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι ασθενείς θα διεκπεραιωθούν σήμερα για να διασχίσουν τη Ράφα για την Αίγυπτο για θεραπεία. Τις πρώτες ημέρες περίπου 200 άνθρωποι, ασθενείς και μέλη των οικογενειών τους, θα διασχίζουν καθημερινά το πέρασμα για την Αίγυπτο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, με 50 ανθρώπους να επιστρέφουν στη Γάζα κάθε μέρα.

Κατάλογοι με κατοίκους της Γάζας που πρόκειται να περάσουν έχουν υποβληθεί από την Αίγυπτο και έχουν εγκριθεί από το Ισραήλ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος ήταν ένα κρίσιμο προαπαιτούμενο της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που έχει σκοπό τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Όμως η κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, έχει διαταραχθεί επανειλημμένα από κύκλους βίας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 500 Παλαιστίνιους από την έναρξη της εκεχειρίας, λένε ντόπιοι υγειονομικοί, και Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Χθες, Σάββατο, το Ισραήλ εξαπέλυσε μερικές από τις πιο σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του μετά την εκεχειρία, σημειώνει το Ρόιτερς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 ανθρώπους, σε απάντηση της παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς την Παρασκευή όταν μαχητές βγήκαν από μια σήραγγα στη Ράφα όπως δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα προβλέπουν μεταβίβαση της διακυβέρνησης του θύλακα σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, παράδοση των όπλων της Χαμάς και αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή ενώ μια διεθνής δύναμη θα διατηρεί την ειρήνη και η Γάζα θα ανοικοδομηθεί.

Η Χαμάς απορρίπτει μέχρι τώρα τον αφοπλισμό της και το Ισραήλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αν η ισλαμιστική οργάνωση δεν αφοπλισθεί ειρηνικά, θα χρησιμοποιήσει βία για να την αναγκάσει να το κάνει.





