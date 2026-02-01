Λεωφορείο της Buzlu Turizm με αριθμό κυκλοφορίας 26 ABG 022, που ταξίδευε από την Τεκιρντάγ (Ραιδεστό ανατ. Θράκης) στην Αττάλεια, δεν μπόρεσε να πάρει τη στροφή στην περιφερειακή οδό της Αττάλειας, κοντά στην περιοχή Ντοσεμέαλτί, και ανατράπηκε.



Ο νομάρχης Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο.



