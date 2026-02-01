Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα, Κυριακή, από πλήγμα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση.

"Η επίθεση έγινε τη νύχτα. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μια ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε, δύο άλλες υπέστησαν ζημιές", έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάντζα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα θύματα ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε καθώς παύση των ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα Κίεβο, την οποία δέχθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να τερματιστεί σήμερα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ