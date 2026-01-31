Με γλώσσα αυστηρή και σαφώς καταγγελτικό, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζει την ανανέωση της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αφήγημα της «κυριαρχικής ισότητας» και της λύσης δύο κρατών.

Με αφετηρία την απόφαση 2815 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Άγκυρα σημειώνει ότι η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο παρατάθηκε για ακόμη ένα έτος, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η ανακοίνωση εστιάζει στο ότι η παράταση έγινε, όπως τονίζεται, χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, την οποία η Τουρκία χαρακτηρίζει ως έναν από τους «δύο ισότιμους κυρίαρχους λαούς» του νησιού.

«Αόριστη» νομιμοποίηση και προειδοποιήσεις

Σε δεύτερο επίπεδο, το τουρκικό ΥΠΕΞ θέτει ζήτημα νομικής βάσης για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Ειρηνευτικής Δύναμης στο έδαφος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, επισημαίνοντας ότι αυτές ασκούνται αποκλειστικά χάρη στην «καλή θέληση» των αρχών της. Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπώνεται σαφής προειδοποίηση ότι, εφόσον δεν θεσπιστεί σύντομα νομική βάση, τα μέτρα που θα λάβει η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα έχουν «την πλήρη υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας».

Ο δρόμος Γιγίτλερ–Πίλα και οι καταγγελίες για μεροληψία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον δρόμο Γιγίτλερ–Πίλα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ανθρωπιστικό έργο με στόχο την απευθείας πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων του χωριού Πίλα στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η ανακοίνωση αποδίδει την καθυστέρηση του έργου στην αποτυχία της Ειρηνευτικής Δύναμης να εφαρμόσει προηγούμενη συμφωνία, λόγω –όπως αναφέρεται– πιέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, την οποία η Άγκυρα θεωρεί αναρμόδια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, καταγγέλλεται η μη αναφορά στο ψήφισμα «πολυάριθμων παραβιάσεων» της ουδέτερης ζώνης, με ενδεικτικές περιπτώσεις την εθνική οδό Αστρομερίτη–Ευρύχου και το κτίριο πανεπιστημίου στην Πύλα.

Αμφισβήτηση του ρόλου της UNFICYP

Η ανακοίνωση ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, αμφισβητώντας ευθέως τη χρησιμότητα της Ειρηνευτικής Δύναμης, σημειώνοντας ότι η ειρήνη στο νησί επί μισό αιώνα αποδίδεται στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και στην «αποτελεσματική εγγύηση» της Τουρκίας. Υπό αυτό το πρίσμα, διατυπώνονται «σοβαρά ερωτήματα» για την ύπαρξη μιας δύναμης που, κατά την Άγκυρα, αδυνατεί να επιδείξει δίκαιη και ισορροπημένη στάση στην ουδέτερη ζώνη.

Απόρριψη παλαιών μοντέλων και κάλεσμα για «ρεαλισμό»

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει τη συνεχή αναφορά του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μεθόδους που «έχουν δοκιμαστεί για δεκαετίες» και κρίνει ότι δεν συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι καθυστερούν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και καλεί τον ΟΗΕ να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο πλευρές, καταβάλλοντας «ειλικρινείς προσπάθειες» για λύση.

Δύο κράτη ως «η πιο ρεαλιστική λύση»

Κλείνοντας, η ανακοίνωση επαναλαμβάνει με έμφαση τη θέση ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» στο Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί. Η Άγκυρα καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη διεθνή κοινότητα να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα, να επιβεβαιώσουν την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να ανοίξουν τον δρόμο για ένα μέλλον συνεργασίας, περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.