Τα τουρκικά ΜΜΕ για δεύτερη ημέρα σήμερα δεν στέκονται στη δήλωση καθαυτή του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά στον απόηχό της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας την αντίδραση της Αθήνας ως ένδειξη πίεσης. Μέσα από επιλεγμένες διατυπώσεις και σχολιαστικούς τίτλους, τα τουρκικά ΜΜΕ επιχειρούν να αναδείξουν ένα αφήγημα νευρικότητας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ένα επικοινωνιακό «πάνω χέρι» της Άγκυρας.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται να αντιδρά, να ανησυχεί και να «πιέζεται», ενώ η Τουρκία εμφανίζεται να ελέγχει το αφήγημα, μετατρέποντας τη διατύπωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σε μήνυμα πολιτικής υπεροχής.

Χουριέτ

Η τουρκική NAVTEX ‘τσίτωσε την Αθήνα

Τον τόνο δίνει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Χουριέτ», η οποία εστιάζει όχι στο περιεχόμενο της τουρκικής NAVTEX, αλλά στο πώς αυτή «διαβάζεται» στην Ελλάδα. Το δημοσίευμα υιοθετεί γλώσσα έντασης, αποδίδοντας στην τουρκική κίνηση την ικανότητα να «τσιτώνει» την Αθήνα. Η έμφαση μετατοπίζεται έτσι από τη νομική ή τεχνική διάσταση, στο ψυχολογικό και πολιτικό αποτέλεσμα, με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζεται ως εκείνη που αιφνιδιάζεται από τη διατύπωση περί NAVTEX «αόριστης διάρκειας».

Χαμπέρ7

Η αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε ταραχή στη γείτονα χώρα! «Το πάνω χέρι πέρασε στους Τούρκους

Πιο επιθετική είναι η προσέγγιση της φιλοκυβερνητικής ιστοσελίδας «Χαμπέρ7», η οποία υιοθετεί ανοιχτά θριαμβευτικό τόνο. Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι η δήλωση του Τ/ΥΠΑΜ «προκάλεσε ανησυχία στην Αθήνα», ενώ το συνοδευτικό σχόλιο πως «το πάνω χέρι πέρασε στους Τούρκους» λειτουργεί ως καθαρή πολιτική αξιολόγηση της κατάστασης.

Μιλιέτ

Αντίδραση από την Αθήνα στην επ’ αόριστον NAVTEX

Η «Μιλιέτ» κρατά πιο συγκρατημένο, αλλά σαφώς σχολιαστικό ύφος, εστιάζοντας στην ελληνική αντίδραση ως βασικό στοιχείο της είδησης. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η «νέα αόριστης διάρκειας NAVTEX» που, κατά τη διατύπωση της εφημερίδας, εξέδωσε η Άγκυρα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο «προκάλεσε αντιδράσεις στην Αθήνα». Χωρίς έντονη ρητορική, η εφημερίδα ευθυγραμμίζεται με το γενικό αφήγημα του τουρκικού Τύπου: η έμφαση δεν είναι στην τουρκική κίνηση αυτή καθαυτή, αλλά στο πώς αυτή ενεργοποιεί αντανακλαστικά ανησυχίας στην ελληνική πλευρά.

