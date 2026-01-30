Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα διευρυμένο φάσμα στρατιωτικών επιλογών κατά του Ιράν, που περιλαμβάνει πλήγματα σε πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, επιθέσεις σε ηγετικούς στόχους και ακόμη και μυστικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων. Παρότι δεν έχει εγκρίνει στρατιωτική δράση, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την απειλή βίας ως μέσο πίεσης για να οδηγήσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την NYT, Οι αμερικανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και διακοπή της στήριξης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Ωστόσο, αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το Ιράν θα αποδεχθεί τους όρους. Ο Τραμπ φέρεται επίσης να εξετάζει σενάρια αλλαγής καθεστώτος, αν και αναγνωρίζει ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη και περίπλοκη από προηγούμενες επεμβάσεις, όπως στη Βενεζουέλα.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ της NYT, το Ισραήλ πιέζει για νέα πλήγματα στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί πράξη πολέμου και θα προκαλέσει αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά του Τελ Αβίβ. Οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.



Πηγή: New York Times