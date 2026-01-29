Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επανέλαβε την πρόσκλησή της προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι να έρθει στην Μόσχα για συνομιλίες, αλλά δεν έλαβε ακόμη καμία απάντηση, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να έρθει εκείνος στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε χθες ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Ο Ουσακόφ μιλώντας χθες στην κρατική τηλεόραση είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.

