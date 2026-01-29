Τον έντονο θαυμασμό της προς τον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια η Nicki Minaj, δηλώνοντας πως θεωρεί τον εαυτό της «πιθανότατα τη νούμερο ένα φαν» του Αμερικανού προέδρου, παρά την κριτική που δέχεται για τη στάση της.

Η 43χρονη ράπερ μίλησε σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσινγκτον, η οποία αφορούσε την έναρξη των λεγόμενων Trump Accounts για νεογέννητα, τονίζοντας ότι η στήριξή της προς τον Τραμπ είναι ακλόνητη.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα αρνητικά σχόλια και το μίσος δεν με επηρεάζουν· αντίθετα, με κάνουν να τον υποστηρίζω ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει –όπως είπε– εκστρατείες εκφοβισμού ή δυσφήμισης εναντίον του. «Έχει ισχυρή στήριξη και ο Θεός τον προστατεύει», δήλωσε λίγο πριν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα.





BREAKING 🚨 Nicki Minaj stuns the world coming on stage with President Trump.



"I am probably the President's #1 fan"



"The hate against me and him only motivates me to support him more" 🔥



Trumps face lit up with the biggest smile 😂



The left can't stand this!! pic.twitter.com/PFV3xsOSvE — J (@JayTC53) January 28, 2026

Η στάση της Minaj έρχεται σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις της στο παρελθόν. Το 2020 είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκόπευε να στηρίξει τον Τραμπ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο. Τον προηγούμενο μήνα, μάλιστα, προκάλεσε αίσθηση με την παρουσία της στο ετήσιο συνέδριο της Turning Point USA, όπου είχε δηλώσει «απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό» προς το πρόσωπό του.

Στις δηλώσεις της είχε σημειώσει ότι ο Τραμπ έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους να πιστέψουν πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τους «κακούς» διατηρώντας την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους, υπογραμμίζοντας και την κοινή καταγωγή τους από το Queens της Νέας Υόρκης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη Nicki Minaj, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ράπερ στην ιστορία». «Τη θεωρώ φανταστική», είπε, προσθέτοντας ότι, παρότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, είχε ενημερωθεί για τη στήριξή της προς το πρόσωπό του, παρά τις αντιδράσεις που αυτό προκάλεσε στην κοινότητά της.

Σε πιο χαλαρή στιγμή της εκδήλωσης, ο Τραμπ εμφανίστηκε να κρατά το χέρι της Minaj, αστειευόμενος για τα εντυπωσιακά μακριά νύχια της: «Θα αφήσω κι εγώ τα νύχια μου να μακρύνουν, γιατί μου αρέσουν», σχολίασε χαμογελώντας.



