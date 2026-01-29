Κατηγορηματικά απορρίπτει η σουηδική κυβέρνηση το αίτημα της Τουρκίας για παροχή δικαστικής συνδρομής στη δίωξη του Σουηδού δημοσιογράφου Joakim Medin, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σουηδικά δικαστήρια δεν μπορούν να εμπλακούν σε διαδικασίες που πλήττουν την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστολογίου Υπερβόρειοι, Medin κατηγορείται από τις τουρκικές αρχές για υποτιθέμενα τρομοκρατικά αδικήματα, ωστόσο η Στοκχόλμη θεωρεί ότι η εμπλοκή της σουηδικής Δικαιοσύνης σε μια τέτοια υπόθεση θα παραβίαζε θεμελιώδεις νομικές αρχές της χώρας.

«Θα ήταν αντίθετο με τις βασικές σουηδικές αξίες να συμβάλουμε σε μια διαδικασία που μπορεί να περιορίσει την ελευθερία του λόγου και την ελεύθερη, ανεξάρτητη δημοσιογραφία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Gunnar Strömmer, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αφορά εμμέσως το σύνολο των Σουηδών δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια θεσμική επιλογή που προστατεύει το δικαίωμα κάθε πολίτη και κάθε δημοσιογράφου να εργάζεται και να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς τον φόβο πολιτικών διώξεων από τρίτες χώρες.

Προηγούμενη κράτηση και νέες κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη άνοιξη ο Joakim Medin είχε φυλακιστεί στην Τουρκία για 51 ημέρες, αφού συνελήφθη κατά την άφιξή του στη χώρα για να καλύψει, για λογαριασμό της εφημερίδας ETC, διαδηλώσεις κατά του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Καταδικάστηκε με αναστολή για προσβολή του προέδρου και στη συνέχεια του επετράπη να επιστρέψει στη Σουηδία.

Αργότερα, ωστόσο, τουρκικές αρχές άσκησαν νέα δίωξη εις βάρος του, κατηγορώντας τον για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση τρομοκρατικής προπαγάνδας. Επειδή ο Medin βρίσκεται στη Σουηδία, η Άγκυρα ζήτησε από σουηδικό δικαστήριο να προχωρήσει στην ανάκρισή του.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Σουηδία θα επιτρέψει τα δικαστήριά της να μετατραπούν σε εργαλεία άλλων κρατών για τη δίωξη Σουηδών δημοσιογράφων», σημείωσε ο Strömmer.

Νέα αναβολή της δίκης

Η δίκη, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο και πλέον μετατέθηκε εκ νέου για τις 7 Μαΐου, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του Medin.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να καταθέσει, προκειμένου να πληροφορηθεί λεπτομερέστερα τις κατηγορίες που του αποδίδονται, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τη χρονική καθυστέρηση στη λήψη κυβερνητικής απόφασης. Έχει επίσης εκφράσει ανησυχία ότι η Τουρκία ενδέχεται να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, γεγονός που θα περιόριζε σοβαρά την ελευθερία μετακίνησής του εκτός Σένγκεν.

«Δεν ανοίγουμε την πόρτα»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης για τον Medin, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η υπόθεση αποτελεί διακρατικό ζήτημα και όχι προσωπική διαπραγμάτευση.

«Σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούμε να λάβουμε διαφορετική απόφαση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στάση της κυβέρνησης ευθυγραμμίζεται πλήρως με εκείνη προηγούμενων σουηδικών κυβερνήσεων σε παρόμοιες περιπτώσεις.

«Όλοι αντιλαμβάνονται τι θα σήμαινε μια διαφορετική επιλογή – να ανοίξουμε τις “καταπακτές” του σουηδικού δικαστικού συστήματος σε τέτοιου είδους αιτήματα από άλλες χώρες. Αυτό είναι απολύτως εκτός συζήτησης», κατέληξε.