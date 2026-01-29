Συνεχή πυρά και ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέ, της πρωτεύουσας του Νίγηρα, προτού αποκατασταθεί η ηρεμία, σύμφωνα με περίοικους.

Τον Νίγηρα, χώρα που βυθίζεται συχνά στο πένθος εξαιτίας αέναα επαναλαμβανόμενων επιθέσεων τζιχαντιστών, κυβερνά ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί, επικεφαλής στρατιωτικού καθεστώτος που ανέτρεψε με πραξικόπημα τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ την 26η Ιουλίου 2023.

Συνεχή και σφοδρά πυρά άρχισαν να ακούγονται λίγο «μετά τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με κατοίκους συνοικίας σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο. Περίπου δυο ώρες αργότερα είχε αποκατασταθεί η ηρεμία, κατά τους ίδιους.

Κάπου δέκα χιλιόμετρα από την προεδρία του Νίγηρα, το διεθνές αεροδρόμιο Diori Hamani της Νιαμέ χρησιμοποιείται επίσης ως βάση της πολεμικής αεροπορίας, ως βάση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που κατασκευάστηκε πρόσφατα και επίσης αρχηγείο κοινής δύναμης που ίδρυσε η χούντα μαζί με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί--κράτη όπου επίσης κυβερνούν οι στρατιωτικοί κι είναι επίσης αντιμέτωπα με πολυαίμακτες τζιχαντιστικές επιθέσεις.

Ο λόγος των ανταλλαγών πυρών δεν είναι σαφής μέχρι στιγμής. Σε πλάνα που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής, βλέπει κανείς τροχιοδεικτικά πυρά στον σκοτεινό ουρανό, πιθανόν εναντίον drones.

Σε άλλα πλάνα, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο ακόμη, βλέπει κανείς φλόγες ύψους αρκετών μέτρων κι απανθρακωμένα οχήματα.

Δεν είχε δοθεί κανείς επίσημος απολογισμός ως πριν από λίγο.

«Υπεράσπιση της χώρας»

Αν και η ηρεμία αποκαταστάθηκε περί τις 02:00 (03:00), υποστηρικτές του καθεστώτος κλήθηκαν να βγουν έξω στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στην «υπεράσπιση της χώρας».

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής του αεροδρομίου, ακούστηκαν σειρήνες οχημάτων της πυροσβεστικής που έσπευδαν επιτόπου.

Χρήστης που δημοσιεύει μέσω X πληροφορίες για συγκρούσεις από ανοικτές πηγές, ο «Brant», ανέφερε ότι αεροσκάφος της γραμμής που ερχόταν από το Αλγέρι και επρόκειτο να προσγειωθεί στη Νιαμέ κατά τη διάρκεια της νύχτας εξετράπη στην Μπουρκίνα Φάσο.

Μεγάλη ποσότητα ουρανίου--που εξορύσσεται στον Νίγηρα--βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Νιαμέ εν αναμονή της εξαγωγής του.

Η χώρα, όπως και οι γειτονικές της, υφίστανται συχνές επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που έχουν ορκιστεί πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος, ειδικά στο δυτικό του τμήμα, που οι αρχές δυσκολεύονται να τερματίσουν. Κάποιες από τις ενέργειες αυτές καταγράφονται μόλις μερικά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Αφότου κατέλαβε την εξουσία η χούντα, που λέει ότι προτάσσει την εθνική κυριαρχία του Νίγηρα, γύρισε την πλάτη στο Παρίσι και στην Ουάσιγκτον, έδιωξε στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο Νίγηρας, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο ίδρυσαν συνομοσπονδία, τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ) και σχημάτισαν δική τους κοινή αντιτζιχαντιστική δύναμη, με 5.000 άνδρες, για να αντιμετωπιστούν οι τζιχαντιστές.

Αλλά οι επιθέσεις δεν σταματούν και σύμφωνα με τη ΜΚΟ ACLED, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για τις ένοπλες συρράξεις σε διεθνές επίπεδο και τα θύματά τους, η βία των τζιχαντιστών στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 2.000 ανθρώπους στον Νίγηρα το 2025.

Η χώρα είναι επίσης αντιμέτωπη με φονικές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους της Αφρικής (ΙΚΔΑ) στην άλλη άκρη της, νοτιοανατολικά, κοντά στη λίμνη Τσαντ.

