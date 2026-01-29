Ο θρύλος της αμερικανικής ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν, κυκλοφόρησε την Τετάρτη ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis», ως φόρο τιμής στους δύο διαδηλωτές, Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, που σκοτώθηκαν κατά την επέμβαση ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ο 76χρονος τραγουδιστής, γνωστός για τα κοινωνικά του τραγούδια και τις δηλώσεις του κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Instagram ότι το τραγούδι αποτελεί απάντηση στον «κρατικό τρόμο» που βιώνει η πόλη.

«Το έγραψα το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, ως αντίδραση στον κρατικό τρόμο που επιβάλλεται στη Μινεάπολη», έγραψε ο Σπρίνγκστιν. «Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους της πόλης, στους αθώους γείτονες μετανάστες και στη μνήμη των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ».

Το τραγούδι καταγγέλλει με σκληρή γλώσσα τη δράση των χιλιάδων πρακτόρων μετανάστευσης που στάλθηκαν στην πόλη στο πλαίσιο της πολιτικής απέλασης ατόμων χωρίς έγγραφα. Στους στίχους του, τους περιγράφει ως «ιδιωτικό στρατό του Βασιλιά Τραμπ», που φέρουν «παπούτσια κατακτητών» και όπλα στη μέση τους.

«Υπήρχαν αιματηρά ίχνη εκεί όπου θα έπρεπε να υπήρχε έλεος και δύο νεκροί άφησαν να πεθάνουν σε χιονισμένους δρόμους: Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ», τραγουδά στην αρχή του τραγουδιού, ενώ το ρεφρέν ακούγεται ως κραυγή μνήμης:

“Ω Μινεάπολις, ακούω τη φωνή σου, να κλαίει μέσα από την αιματηρή ομίχλη. Θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που πέθαναν στους δρόμους του Μινεάπολις.”

Το «Streets of Minneapolis» παραπέμπει στο κλασικό «Streets of Philadelphia», για το οποίο ο Σπρίνγκστιν είχε κερδίσει Όσκαρ το 1994, και κλείνει με μουσικές διαμαρτυρίας και το σύνθημα «ICE Out!».

Ο Σπρίνγκστιν έχει συχνά εκφράσει κριτική προς τον Trump, τον οποίο χαρακτήρισε κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 «Αμερικανό τυράννο», υποστηρίζοντας τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις. Από την πλευρά του, ο Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει «υπερεκτιμημένο», ενώ η δημόσια αντιπαράθεσή τους συνεχίζεται από πέρυσι, όταν ο Σπρίνγκστιν κατήγγειλε την αμερικανική κυβέρνηση ως «διεφθαρμένη και ανίκανη».

Το νέο τραγούδι του έρχεται τη στιγμή που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρεί να μετριάσει την ένταση στη Μινεάπολη, αλλά ο πρόεδρος προειδοποιεί τον δήμαρχο της πόλης ότι «παίζει με τη φωτιά», λόγω της άρνησής του να συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP