Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα στην αμερικανική Γερουσία ότι οι νέοι ηγέτες της Βενεζουέλας κινούνται για να χτίσουν στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αντιμετώπισε δημόσια ερωτήσεις γερουσιαστών για πρώτη φορά μετά την αμερικανική στρατιωτική εισβολή στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο αυτόν τον μήνα.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών». Η ως τότε αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Φεβρουαρίου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Υπό αμερικανική πίεση, η Ροδρίγκες υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε στο κοινοβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδίως για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, απελευθέρωσε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.

Την Κυριακή ωστόσο η ίδια δήλωσε πως «φτάνει πια» με τις «διαταγές της Ουάσιγκτον».

Παρόλο που η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με την Ροδρίγκες, έχει προειδοποιήσει για περαιτέρω στρατιωτική δράση αν η κυβέρνησή της δεν συμμορφωθεί με τα αιτήματα των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, δήλωσε σε μια κατάμεστη αίθουσα ακροάσεων της Γερουσίας ότι η κυβέρνηση έχει εγκαθιδρύσει μια «γεμάτη σεβασμό και παραγωγική» γραμμή επικοινωνίας με τους προσωρινούς ηγέτες της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι οραματίζεται μια μόνιμη αμερικανική διπλωματική παρουσία στη Βενεζουέλα στο «εγγύς μέλλον.

«Έχουμε μια ομάδα επί τόπου που αξιολογεί την κατάσταση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια αμερικανική διπλωματική αποστολή στο εγγύς μέλλον, η οποία θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώπιον των μελών της Επιτροπής.

«Για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για τον περιορισμό και την εξάλειψη της ιρανικής παρουσίας, της κινεζικής επιρροής, καθώς και της ρωσικής παρουσίας. Μάλιστα, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλοί εκεί στη Βενεζουέλα που καλωσορίζουν την επιστροφή στην εδραίωση σχέσεων με τις ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα», είπε.

Ο Ρούμπιο επρόκειτο να συναντηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών αργότερα σήμεραμε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το αν ο Τραμπ θα την εγκαθιστούσε ως ηγέτη της Βενεζουέλας για να αντικαταστήσει τον Μαδούρο. Πριν από δύο εβδομάδες, οι Ρεπουμπλικάνοι μπλόκαραν οριακά ένα ψήφισμα που θα απαγόρευε στον Τραμπ περαιτέρω στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Χρειάστηκε η ψήφος του αντιπροέδρου Βανς για να περάσει το ψήφισμα.

Ο Ρούμπιο είπε στην Επιτροπή ότι ο Μαδούρο έπρεπε να απομακρυνθεί από την εξουσία επειδή η Βενεζουέλα είχε μετατραπεί σε βάση επιχειρήσεων για αντιπάλους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, και η φερόμενη συνεργασία του με εμπόρους ναρκωτικών επηρέαζε την περιοχή και τις ΗΠΑ.

«Ήταν μια μη βιώσιμη κατάσταση και έπρεπε να αντιμετωπιστεί», είπε ο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό για την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας βραχυπρόθεσμα, αλλά στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης σε «μια φιλική, σταθερή, ευημερούσα Βενεζουέλα» που τελικά θα επιλέγει τους ηγέτες της μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πολλά μέλη του Κογκρέσου, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι καθώς και Δημοκρατικοί, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για αυτό που λένε έλλειψη επικοινωνίας από αξιωματούχους του Τραμπ σχετικά με τις σημαντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του Μαδούρο και της κατάργησης πολλών προγραμμάτων ξένης βοήθειας που υποστηρίζονται από το Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Άινταχο, επαίνεσε τον Ρούμπιο που εξήγησε τα σχέδια της κυβέρνησης για τη Βενεζουέλα, παρά τη «σύγχυση για το πώς θα γίνει». Το ψήφισμα για πολεμικές εξουσίες φάνηκε να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να περάσει από τη Γερουσία, αφού πέντε Ρεπουμπλικάνοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την ψήφισή του, σε μια σπάνια αντίθεση των Ρεπουμπλικανών προς τον Τραμπ.

Αλλά ο Τραμπ επιτέθηκε στους πέντε, λέγοντας ότι δεν πρέπει ποτέ ξανά να εκλεγούν σε δημόσια αξιώματα.

Η αμφίρροπη ψηφοφορία αντανακλά την ανησυχία στο Κογκρέσο για την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και την αυξανόμενη υποστήριξη στο επιχείρημα ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να ανακτήσει την εξουσία να στέλνει αμερικανικά στρατεύματα στον πόλεμο από τον πρόεδρο, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα.

Μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ, δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίαζε αλλαγή ηγεσίας στη Βενεζουέλα λίγες μέρες πριν τα αμερικανικά στρατεύματα απομακρύνουν τον Μαδούρο, και ότι τα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών ενημερώθηκαν για την επιχείρηση πριν από βουλευτές και γερουσιαστές.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρασυρθούν σε έναν ακόμη μακρύ πόλεμο χωρίς διαβούλευση με το Κογκρέσο. «Και οι δύο γνωρίζουμε μια μακρά και επώδυνη ιστορία πολέμων που ξεκίνησαν και φάνηκαν να επιλύονται και στη συνέχεια κατέληξαν σε μια βασανιστική, δαπανηρή πολυετή σύγκρουση», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς από το Ντέλαγουερ.

Ο Τραμπ αυτόν τον μήνα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα για χρόνια, είπε στους Ιρανούς που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησής τους ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» και απείλησε με στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μιας περιοχής της Δανίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ.

