Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο, Πέμπτη (29/1) στη Θεσσαλονίκη οι επτά σωροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Από τους άλλους δύο τραυματίες, ο ένας δεν είχε πρόβλημα και πήρε εξιτήριο. Ο άλλος δεν είναι ακόμη σε κατάσταση για να μετακινηθεί και υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία δεν διέθετε σύστημα lane assist.

Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Ξυλουργίδης σημείωσε ακόμη ότι τα οχήματα του στόλου της εταιρείας παραδίδονται προς ενοικίαση πλήρως ελεγμένα, τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρολογικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε τον προορισμό των επιβατών, καθώς κατά τη μίσθωση ελέγχονται αποκλειστικά τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος.

