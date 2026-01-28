Μια ομάδα δυτών ανέσυρε σήμερα τη σορό ενός 13χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα στη θάλασσα το απόγευμα της Δευτέρας στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το κορίτσι αγνάντευε μαζί με την οικογένειά της τη φουρτουνιασμένη θάλασσα πίσω από κάγκελα σε ένα πεζοδρόμιο όταν τους παρέσυραν τα κύματα.

Τόσο ο πατέρας της, 49 ετών, όσο και ο αδελφός της, 17 ετών, παρασύρθηκαν επίσης από το πεζοδρόμιο, αλλά κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν, φτάνοντας σε ασφαλές μέρος.

Η νότια Μεσόγειος έχει πληγεί από καταιγίδες αυτόν τον μήνα, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές τόσο στη Μάλτα όσο και στα ιταλικά νησιά Σικελία και Σαρδηνία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ