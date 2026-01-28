Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Ο Ουσακόφ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κάνει την πρόταση για μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Μόσχα, πρόταση που ο Ζελέσνκι απέρριψε πέρυσι, προτείνοντας να έρθει ο Πούτιν στο Κίεβο.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ