Το Ιράν εκτέλεσε την Τετάρτη άνδρα που κατηγορείτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, μέσο ενημέρωσης της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, κατονομάζοντάς τον ως Hamidreza Sabet Esmaeilipour.

Εμπλεκόμενο εδώ και δεκαετίες σε έναν «σκιώδη πόλεμο» με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορήθηκαν ότι διατηρούσαν δεσμούς με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και διευκόλυναν τις επιχειρήσεις τους στο εσωτερικό της χώρας.

«Ο Hamidreza Sabet Esmaeilipour, ο οποίος συνελήφθη στις 29 Απριλίου 2025, απαγχονίστηκε για το αδίκημα της κατασκοπείας και της συνεργασίας πληροφοριών υπέρ εχθρικής υπηρεσίας πληροφοριών (Μοσάντ), μέσω της μεταφοράς διαβαθμισμένων εγγράφων και πληροφοριών, αφού η απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες», ανέφερε το Mizan.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάζονται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά από πέρυσι, μετά την άμεση αντιπαράθεση των δύο περιφερειακών αντιπάλων τον Ιούνιο, όταν ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

