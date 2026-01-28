Με περισσότερα από 1.040 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύκλο εργασιών £280,2 εκατ. το 2024 και σχέδιο για άνοιγμα ακόμη 500 καταστημάτων την επόμενη δεκαετία, η KFC παραμένει αδιαμφισβήτητα ο ηγέτης της αγοράς fried chicken. Η ίδια εκτιμά ότι κατέχει το 65% της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η εικόνα στις ΗΠΑ – όπου έχει ήδη χάσει έδαφος από αλυσίδες όπως Chick-fil-A, Popeyes και Raising Cane’s – λειτουργεί ως προειδοποίηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει και στην Ευρώπη.

Γιατί εκτοξεύτηκε η αγορά του τηγανητού κοτόπουλου

Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, η αγορά fast food στο Ηνωμένο Βασίλειο περνά φάση ραγδαίου μετασχηματισμού, με τα καταστήματα κοτόπουλου να πρωταγωνιστούν. Το 2024, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύχθηκε σχεδόν 12% ταχύτερα από κάθε άλλο fast-food segment, με το Λονδίνο να συγκεντρώνει το 21% των νέων ανοιγμάτων. Κομβικό ρόλο παίζει η Gen Z, η οποία επισκέπτεται τέτοιου είδους καταστήματα πάνω από δύο φορές συχνότερα από τον μέσο καταναλωτή.

Πρωτεΐνη, οικονομική πίεση και late-night snacking

Σύμφωνα με το Sky News, η αυξημένη ζήτηση για πρωτεΐνη, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις, καθιστούν το κοτόπουλο ελκυστική και «value for money» επιλογή. Παράλληλα, η νυχτερινή κατανάλωση εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης: η KFC κατέγραψε αύξηση 44% στις παραγγελίες μετά τις 11 το βράδυ. Δεν είναι τυχαίο ότι κολοσσοί όπως η Domino’s και η McDonald’s επεκτείνουν επιθετικά τις chicken επιλογές τους.

TikTok, Instagram και η δύναμη της κουλτούρας

Οι νέοι παίκτες επενδύουν έντονα στο social media marketing. Αλυσίδες όπως η Dave’s βασίστηκαν από νωρίς σε «ακατέργαστο» περιεχόμενο πελατών στα social media, με το TikTok να αποδεικνύεται καθοριστικό εργαλείο προσέγγισης της Gen Z. Παράλληλα, celebrity endorsements – από Jay-Z και Beyoncé έως KSI και Bella Hadid – μετατρέπουν το fried chicken από απλό προϊόν σε στοιχείο pop κουλτούρας.

Οι αμερικανικοί «μνηστήρες» της αγοράς

Η Popeyes ξεπέρασε τα 110 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε τέσσερα χρόνια και σχεδιάζει 50 νέα ανοίγματα το 2026. Η Wingstop, με στήριξη από επενδυτικούς κολοσσούς όπως Vanguard και BlackRock, στοχεύει τα 200 καταστήματα μέσα στην επόμενη πενταετία, ποντάροντας ξεκάθαρα στη νεανική κουλτούρα. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι Slim Chickens, Jollibee, Raising Cane’s και Chick-fil-A, με φιλόδοξα πλάνα επέκτασης.

Οι «σιωπηλοί» βρετανικοί παίκτες

Παράλληλα με τις αμερικανικές αλυσίδες, παραδοσιακά βρετανικά brands όπως Morley’s, Chicken Cottage και Favorite επεκτείνονται σταθερά, κυρίως σε γειτονιές και όχι σε εμπορικά κέντρα. Η στρατηγική τους δίνει έμφαση στην κοινότητα, τη συνέπεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποφεύγοντας τις εντυπωσιακές – αλλά ριψοκίνδυνες – επεκτάσεις.

Είναι πράγματι ανήσυχη η KFC;

Επισήμως, η KFC εμφανίζεται ψύχραιμη, επικαλούμενη αύξηση 9% στα καταστήματά της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, οι κινήσεις της δείχνουν προσαρμογή: επιθετικές καμπάνιες μάρκετινγκ, νέα ροφήματα σχεδιασμένα για τη Gen Z και προσθήκη νέων προϊόντων, όπως rice bowls.

Τι δείχνει το μέλλον

Η ζήτηση για fried chicken δεν φαίνεται να υποχωρεί. Εκτιμήσεις αναφέρουν ανάπτυξη 8% έως το 2027, όμως ο ανταγωνισμός θα «καθαρίσει» την αγορά. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τα brands που θα επιβιώσουν θα είναι εκείνα που θα διαφοροποιηθούν ουσιαστικά – σε γεύση, ποιότητα, ταχύτητα και εμπειρία. Η KFC παραμένει ο γίγαντας του κλάδου, αλλά η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας χωρίς σοβαρούς ανταγωνιστές δείχνει να πλησιάζει στο τέλος της.