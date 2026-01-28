Σε περιορισμό της πρόσβασης στο περιεχόμενό του για τους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά από την επόμενη εβδομάδα το Pornhub, αποδίδοντας την απόφαση στους αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας που προβλέπει ο βρετανικός Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act – OSA).

Από τις 2 Φεβρουαρίου, μόνο χρήστες που διαθέτουν ήδη λογαριασμό στο Pornhub θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, ενώ οι νέοι επισκέπτες θα αποκλείονται πλήρως. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν στον όμιλο Aylo, όπως τα YouPorn και Redtube.

Η Aylo υποστηρίζει ότι οι νέες απαιτήσεις για επαλήθευση ηλικίας όχι μόνο δεν πέτυχαν τον στόχο της προστασίας των ανηλίκων, αλλά οδήγησαν σημαντικό μέρος της επισκεψιμότητας σε «σκοτεινότερες και μη ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου». Σύμφωνα με την εταιρεία, η επισκεψιμότητα στο Pornhub στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 77% μετά την εφαρμογή του νόμου.



Η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom έχει διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι τα αυστηρότερα μέτρα ηλικιακού ελέγχου εκπληρώνουν τον σκοπό τους, αποτρέποντας τα παιδιά από την τυχαία πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Εκπρόσωπος της Ofcom τόνισε ότι οι πορνογραφικές πλατφόρμες έχουν δύο επιλογές: είτε να εφαρμόσουν επαρκείς ελέγχους ηλικίας είτε να αποκλείσουν την πρόσβαση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επικεφαλής κοινοτήτων και εμπορικού σήματος της Aylo, Άλεξ Κεκέσι, χαρακτήρισε την απόφαση «δύσκολη», σημειώνοντας ότι νόμιμες και ρυθμιζόμενες πλατφόρμες θα πάψουν να είναι διαθέσιμες, ενώ «χιλιάδες ανεύθυνες ιστοσελίδες» θα παραμείνουν εύκολα προσβάσιμες.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την πρόσβαση ενηλίκων σε νόμιμο περιεχόμενο, αλλά επιβάλλει στις πλατφόρμες την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση. Όπως αναφέρεται, υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι συμμόρφωσης χωρίς αποχώρηση από τη βρετανική αγορά.

Παρά τους περιορισμούς, το Pornhub παραμένει η μεγαλύτερη πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της Similarweb. Η εφαρμογή των ελέγχων ηλικίας το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, συνοδεύτηκε από εκρηκτική αύξηση των λήψεων εφαρμογών VPN, οι οποίες επιτρέπουν την παράκαμψη γεωγραφικών και ρυθμιστικών περιορισμών.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν αποτελεί «μαγική λύση» για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολυεπίπεδες δικλείδες ασφαλείας.

Η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του Online Safety Act παραμένει ανοιχτή, με τη σύγκρουση μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, πλατφορμών και τεχνολογικών εταιρειών να αναδεικνύει τα όρια της κρατικής παρέμβασης σε έναν παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό χώρο.