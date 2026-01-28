Μια ανώνυμη και ανυπόγραφη επιστολή, η οποία περιέχει ισχυρισμούς περί ελληνικών δεσμών και θρησκευτικής–εθνοτικής καταγωγής του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έχει ενταχθεί επισήμως στη δικογραφία εναντίον του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες περί χρήσης «μαύρης προπαγάνδας» από τη Δικαιοσύνη που πρόσκειται στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επιστολή, που δημοσίευσε το Nordic Monitor, υπονοεί ότι συγγενείς του Ιμάμογλου διαμένουν στην Ελλάδα και ότι η οικογένειά του άλλαξε επώνυμο τη δεκαετία του 1980 ώστε να εμφανίζεται ως μουσουλμανική. Αν και δεν τον χαρακτηρίζει ρητά ως Έλληνα ή Χριστιανό, οι αναφορές θεωρούνται σαφείς υπαινιγμοί, σε συνέχεια παλαιότερων κατηγοριών που τον παρουσίαζαν ως «Πόντιο», όρος που στη σύγχρονη τουρκική πολιτική ρητορική χρησιμοποιείται συχνά υποτιμητικά.





Παρά το γεγονός ότι η επιστολή δεν φέρει υπογραφή ούτε συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία, ενσωματώθηκε στον φάκελο της υπόθεσης με εισήγηση ανώτερου εισαγγελέα, κάτι που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία, καθώς η τουρκική ποινική πρακτική προβλέπει έλεγχο και επαλήθευση τέτοιου υλικού πριν αυτό αποκτήσει αποδεικτική βαρύτητα.

Η υπόθεση απέκτησε νέες διαστάσεις όταν ο δημοσιογράφος Φουρκάν Καραμπάι αποκάλυψε την ύπαρξη της επιστολής, για να συλληφθεί λίγο αργότερα με κατηγορίες περί διασποράς παραπληροφόρησης. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένου κατ’ οίκον περιορισμού.

Ο Ιμάμογλου, βασικό στέλεχος του CHP και πιθανός αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κρατείται από τον Μάρτιο του 2025, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες περί διαφθοράς, κατασκοπείας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, έχει ακυρωθεί και το πανεπιστημιακό του πτυχίο, εξέλιξη που –εφόσον δεν ανατραπεί– τον αποκλείει από την προεδρική κούρσα.