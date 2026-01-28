Η ενεργειακή σύμπλευση Τρίπολης–Άγκυρας αποκτά ολοένα πιο απτά χαρακτηριστικά, με τη Λιβύη να ονομάζει ανοιχτά την Τουρκία σε προνομιακό εταίρο στη μάχη για τα υπεράκτια κοιτάσματα και τον ενεργειακό ανασχεδιασμό της ανατολικής Μεσογείου.

Σε συνέχεια της επίσκεψης εργασίας του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στην Τρίπολη, την οποία τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως «κρίσιμο βήμα για μια στρατηγική ενεργειακή συμμαχία Τουρκίας–Λιβύης», οι δηλώσεις του υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης έρχονται να προσδώσουν σαφή πολιτικό και γεωοικονομικό βάθος στη συνεργασία των δύο χωρών.

Η Τουρκία ως «βασικός παίκτης» στα υπεράκτια κοιτάσματα

Σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu από την Τρίπολη, ο υπουργός Πετρελαίου της Λιβύης, Χαλίφα Αμπντουλσαντέκ, δήλωσε ότι «η Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στα υπεράκτια πετρελαϊκά κοιτάσματα της Λιβύης», αποδίδοντας στην Άγκυρα πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα φάση ενεργειακών διαγωνισμών, που θα προκηρυχθούν το Φεβρουάριο.

Ο Λίβυος υπουργός δήλωσε ότι η Τουρκία, χάρη στην εμπειρία και τον στόλο της, θα μπορούσε να συμβάλει στη διαδικασία υποβολής προσφορών για πετρελαϊκά κοιτάσματα και κοιτάσματα φυσικού αερίου σε υπεράκτιες περιοχές, διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει για πρώτη φορά μετά από περίπου 17 χρόνια.

Στενή συνεργασία με TPAO και τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας

Ο Αμπντουλσαντέκ περιέγραψε το εύρος της υφιστάμενης συνεργασίας με την Άγκυρα, δίνοντας έμφαση στη θεσμική και επιχειρησιακή διασύνδεση.

«Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην ενεργειακή εξίσωση. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) και το Υπουργείο [Ενέργειας της Τουρκίας]. Συνεργαζόμαστε σε πολλά έργα».

Ο Λίβυος υπουργός υπογράμμισε ότι το τουρκικό ενδιαφέρον δεν είναι συγκυριακό, αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές δυνατότητες, ιδίως στον τομέα των υπεράκτιων ερευνών και γεωτρήσεων.

«Η Τουρκία έχει ισχυρές δυνατότητες να κερδίσει ορισμένα ‘οικόπεδα’, ιδίως σε υπεράκτια πεδία. Η Τουρκία έχει την εμπειρία και πλοία ικανά να λειτουργούν σε υπεράκτιες περιοχές όσον αφορά τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις. Εργαζόμαστε επίσης και για άλλα έργα. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες και των δύο χωρών».

Το Μνημόνιο NOC–TPAO και τα επόμενα βήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Μνημόνιο που υπεγράφη τον Ιούνιο του περασμένου έτους μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) και της TPAO, το οποίο ο Αμπντουλσαντέκ χαρακτήρισε ως θεμέλιο της μελλοντικής συνεργασίας.

Περιγράφοντας το Μνημόνιο ως «ισχυρή δέσμευση», ο Λίβυος υπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη: «Τόσο η NOC όσο και η TPAO εργάζονται για να θέσουν σε εφαρμογή αυτό το Μνημόνιο. Αναμένουμε επίσης να υπογραφεί ένα δεύτερο Μνημόνιο για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών».

Φυσικό αέριο και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Στο αφήγημα της λιβυοτουρκικής σύμπραξης προστίθεται και η ευρωπαϊκή διάσταση, με το φυσικό αέριο να προβάλλεται ως γέφυρα προς την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

«Ένας από τους τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι τα έργα φυσικού αερίου. Αυτά τα έργα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης όταν έρθει η ώρα».

«Η πόρτα είναι ορθάνοιχτη» για τις τουρκικές εταιρείες

Ο Αμπντουλσαντέκ ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια σαφή πρόσκληση προς την τουρκική επιχειρηματική παρουσία, διευρύνοντας το πεδίο συνεργασίας πέρα από τα ορυκτά καύσιμα.

«Η σχέση μας με τις τουρκικές εταιρείες και την Τουρκία γενικότερα είναι ιδιαίτερης φύσης. Εργαζόμαστε σε πολυάριθμες ενεργειακές πρωτοβουλίες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στοχεύουμε επίσης στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες στη Λιβύη για τις τουρκικές εταιρείες, τόσο στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου όσο και στην διαμεσολάβηση των πωλήσεων. Η πόρτα είναι ορθάνοιχτη για τις τουρκικές εταιρείες να συμμετάσχουν, να αναλάβουν και να κατασκευάσουν έργα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αγωγούς και διυλιστήρια», κατέληξε.