Σε ένα πυκνό τηλεφώνημα πολιτικής ύλης, Ερντογάν και Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τα ανοιχτά μέτωπα σε Συρία και Γάζα, το εμπόριο και τη στρατηγική συνεργασία στον ευαίσθητο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.



Η νέα τηλεφωνική επικοινωνία απόψε του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την πρόθεση και των δύο πλευρών να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους σε μια περίοδο περιφερειακών ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι εξελίξεις στη Συρία, το έργο της Επιτροπής Ειρήνης στη Γάζα, οι εμπορικές σχέσεις και οι ευρύτερες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία.

Συνεργασία χωρίς αστερίσκους

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς υπηρετεί το αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών.





Συρία: κατάπαυση πυρός και συντονισμός

Στο συριακό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στη γειτονική χώρα. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Συρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερότητας επί του πεδίου.





Γάζα: ειρήνη ως προϋπόθεση ανοικοδόμησης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδώσει απτά αποτελέσματα. Κατά την τουρκική προσέγγιση, ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής και η ανοικοδόμηση της Γάζας συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.



