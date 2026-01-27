Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια επιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το τρένο χτυπήθηκε κοντά σε ένα χωριό. Είχε αναχωρήσει από το Τσοπ, κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία και κατευθυνόταν στην πόλη Μπαρβίνκοβε, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Μετέφερε 155 επιβάτες.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι δύο δρόνοι έπληξαν μια περιοχή παράλληλα με τις γραμμές του τρένου και ένας τρίτος χτύπησε ένα από τα βαγόνια.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα περιέγραψε την επίθεση αυτήν ως «άμεση ενέργεια ρωσικής τρομοκρατίας».





Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

