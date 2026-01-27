Ανώτατος Γερμανός αξιωματικός ανέφερε ότι προετοιμάζει τα γερμανικά στρατεύματα για έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας από τη Ρωσία και ότι έχει κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες

Η Γερμανία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, σύμφωνα με έναν από τους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους της χώρας.

Ο αντιστράτηγος Γκέραλντ Φούνκε, επικεφαλής της Διοίκησης Υποστήριξης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε στους Times ότι προετοιμάζει τα γερμανικά στρατεύματα για έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας από τη Ρωσία και ότι έχει κινητοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες ώστε να είναι έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα στους επόμενους 24 έως 36 μήνες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι χώρες εντείνουν τις στρατιωτικές τους προετοιμασίες μετά από μια σειρά πολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων τα τελευταία χρόνια, με αρκετούς ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα ευρωπαϊκά κράτη ενδέχεται να βρεθούν απροετοίμαστα.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ο υβριδικός πόλεμος: δολιοφθορές, αδρανείς πυρήνες, κάποιου είδους στοχευμένες επιθέσεις», δήλωσε ο Φούνκε. «Δεν μπορώ να αποκλείσω τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Όμως θεωρώ ότι η υβριδική απειλή είναι πολύ υψηλή».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας μακροπρόθεσμης κατάπαυσης του πυρός.

