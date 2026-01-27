Ο Βρετανός πρωθυπουργός φόρεσε τα γυαλιά ηλίου και χαιρέτισε τον κόσμο στα γαλλικά λέγοντας: «bonjour» - Η ανάρτηση που έκανε στο TikTok

Ο Κιρ Στάρμερ άφησε στην άκρη τη συντηρητική του εικόνα και τρόλαρε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, εμφανιζόμενος σε podcast γνωστού κωμικού με γυαλιά ηλίου.

Ο Στάρμερ φόρεσε γυαλιά ηλίου όμοια με αυτά που επέλεξε και ο Μακρόν για την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, λόγου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει στο μάτι του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαιρέτισε τον κόσμο στα γαλλικά λέγοντας «bonjour», με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Στο podcast ανέφερε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να φορέσει τα γυαλιά ηλίου στις διεθνείς συνόδου κορυφής αλλά για το βρετανικό κοινοβούλιο χρειάζεται τα κανονικά του γυαλιά για να βλέπει.

Ο Μακρόν με την αλά Top Gun εμφάνισή του τράβηξε τα όλα τα βλέμματα στο Νταβός. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε «τον είδα χτες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;».

Ο Στάρμερ στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον καλεί συχνά στο κινητό του τηλέφωνο, αντί να χρησιμοποιεί τα επίσημα κυβερνητικά μέσα επικοινωνίας.

«Μια φορά ήμουν στο σπίτι με τα παιδιά και μαζεύαμε τα μακαρόνια από το τραπέζι μετά το δείπνο, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Ντόναλντ», είπε.

«Μια άλλη φορά, που θα έλεγα ότι ήταν πολύ άβολη, (με κάλεσε) στη μέση του αγώνα Άρσεναλ - Παρί Σεν Ζερμέν», σημείωσε, επισημαίνοντας στην αγάπη του για την κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε επίσης: Ισραηλινός με κυπριακό διαβατήριο πίσω από σχέδιο Τραμπ για ανοικοδόμηση Γάζας