Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση (ΝCAG) στη Γάζα, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η οργάνωση διατηρεί τον έλεγχο σε λιγότερο από το ήμισυ της Γάζας μετά από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Σε επιστολή της προς το προσωπικό την Κυριακή, την οποία είδε το Reuters, η κυβέρνηση της Γάζας υπό την ηγεσία της Χαμάς προέτρεψε τους περισσότερους από 40.000 δημόσιους υπαλλήλους και το προσωπικό ασφαλείας να συνεργαστούν με τη NCAG και τους διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα διοίκηση.

Αυτό θα περιλαμβάνει την αστυνομική δύναμη της Χαμάς, που αριθμεί περίπου 10.000 άτομα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή της Χαμάς στην ανοικοδόμηση της Γάζας, θα συμφωνούσε με την ένταξη των 10.000 αστυνομικών στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση.

