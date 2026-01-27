Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε το απόγευμα της Τρίτης ο επίσημος λογαριασμός του ABC News (Australian Broadcasting Corporation) στο Facebook, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση πορνογραφικού και προσβλητικού περιεχομένου, προτού ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας αποσύρει τις αναρτήσεις.

Το ABC επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, κάνοντας λόγο για «παραβίαση λογαριασμού μέλους του προσωπικού», η οποία οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη σελίδα, που αριθμεί περίπου 4,9 εκατομμύρια ακόλουθους και χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ειδησεογραφικών συνδέσμων.

Πορνογραφικό υλικό και αλλαγή εξωφύλλου

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο δράστης άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου της σελίδας σε εικόνα της πορνοστάρ Bonnie Blue (κατά κόσμον Tia Billinger), γνωστής από την πλατφόρμα OnlyFans.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη ηθοποιός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα για ακραίες πορνογραφικές «επιδείξεις», ενώ πρόσφατα απελάθηκε από το Μπαλί και έχει δεχθεί επικρίσεις για δηλώσεις και πρακτικές που αφορούν σεξουαλικές σχέσεις με 18χρονους.

Πέραν της συγκεκριμένης εικόνας, οι χάκερ ανήρτησαν φωτογραφία και άλλης πορνοστάρ, καθώς και μια εικόνα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να τρώει hot dog.





Άμεση αντίδραση και έρευνα

Εκπρόσωπος του ABC δήλωσε ότι η πρόσβαση στον λογαριασμό ασφαλίστηκε άμεσα, το περιεχόμενο αφαιρέθηκε και έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας.

«Η πρόσβαση ελέγχθηκε γρήγορα, το περιεχόμενο απομακρύνθηκε και διεξάγεται έρευνα για την αναθεώρηση και ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κενά ασφάλειας στα εταιρικά social media

Όπως επισημαίνεται, οι εταιρικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά διαχειρίζονται από πολλαπλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης.

Σημειώνεται ότι το ABC έχει περιορίσει σημαντικά την παρουσία του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) από το 2023, διατηρώντας ωστόσο ενεργούς λογαριασμούς στο Facebook για ειδησεογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές