Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία και τη Γαλλία, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν τις αμερικανικές διεκδικήσεις στη Γροιλανδία.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν θα συναντηθούν με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όπως προβλέπεται από το επίσημο πρόγραμμα των συναντήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο της Φρέντερικσεν, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην τρέχουσα εξωτερική πολιτική και στην ανάγκη για μια ενισχυμένη Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Βερολίνο, οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν στο Welt Economic Summit.

Η γαλλική προεδρία επιβεβαίωσε τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι με τον πρόεδρο Μακρόν.

Στο πλαίσιο του «γεύματος εργασίας», ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της Γαλλίας και της Ευρώπης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανέφερε ότι οι συζητήσεις θα καλύψουν ζητήματα ασφαλείας στην Αρκτική, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Γροιλανδίας, όπου η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθενται να προσφέρουν συνδρομή.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις σχετικά με τη Γροιλανδία είχαν αυξηθεί, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσει το νησί και είχε απειλήσει με επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

Ωστόσο, πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να μετριάζει τη στάση του, μετά από συνομιλίες στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ