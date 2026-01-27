Μια επιστολή από την Άγκυρα αρκούσε για να μετατρέψει έναν τεχνικό κανονισμό της ΕΕ σε νέο πολιτικό ναρκοπέδιο.

Νέος κύκλος έντασης καταγράφεται στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας, μετά τις πληροφορίες ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τις τουρκικές αντιρρήσεις για το προσχέδιο κανονισμού της ΕΕ που δίνει προτεραιότητα σε προϊόντα «παραγόμενα στην Ευρώπη» στις δημόσιες προμήθειες.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η επιστολή εστάλη στις 4 Δεκεμβρίου και αποτυπώνει με σαφήνεια την τουρκική ανάγνωση του υπό διαμόρφωση πλαισίου.

«Η Τουρκία δεν είναι τρίτη χώρα»

Πηγές προσκείμενες στο θέμα αναφέρουν ότι το μήνυμα της επιστολής είναι ευθύ: η αντιμετώπιση της Τουρκίας ως «τρίτης χώρας» θα είχε συνέπειες για τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας και για την ίδια τη Τελωνειακή Ένωση ΕΕ–Τουρκίας.

Η Άγκυρα, όπως σημειώνεται, έχει αναπτύξει εντατική διπλωματική δραστηριότητα για να αποτρέψει έναν θεσμικό αποκλεισμό που θα υπονόμευε τη μακρόχρονη οικονομική της διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Τι προβλέπει το «Made in Europe»

Το προσχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει ελάχιστο ποσοστό τοπικού περιεχομένου στις δημόσιες προμήθειες στρατηγικών πράσινων τεχνολογιών, όπως μπαταρίες, εξαρτήματα ηλιακής και αιολικής ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα.

Στο νέο σχήμα, το χαμηλότερο κόστος παύει να είναι το μοναδικό κριτήριο, καθώς η γεωγραφική προέλευση και η βιομηχανική αυτάρκεια αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Η Τελωνειακή Ένωση στο επίκεντρο

Η Τελωνειακή Ένωση, που τέθηκε σε ισχύ το 1995, καλύπτει βιομηχανικά προϊόντα και επεξεργασμένα αγροτικά αγαθά, δημιουργώντας μια ιδιότυπη αλλά βαθιά οικονομική ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ενιαία αγορά.

Αυτό ακριβώς το καθεστώς προβάλλεται από την Άγκυρα ως επιχείρημα ότι το τουρκικό αποτύπωμα δεν μπορεί να αγνοηθεί σε έναν κανονισμό που αναδιατάσσει τους όρους πρόσβασης στις ευρωπαϊκές προμήθειες.

Το παιχνίδι μόλις άρχισε

Η ρύθμιση αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο 28 Ιανουαρίου, ωστόσο δεν θεωρείται τελική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προεξοφλούν έναν διαπραγματευτικό μαραθώνιο μηνών, όπου οι ισορροπίες θα επανακαθοριστούν