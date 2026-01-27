Δεκάδες ρεκόρ πολικών θερμοκρασιών καταγράφονται στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, με το θερμόμετρο ως και 30 βαθμούς υπό το μηδέν και «απειλητική αίσθηση κρύου στους μείον 45», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Οι προειδοποιήσεις για αρκτικό κύμα αφορούν 220 εκατομμύρια ζωές ενώ ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 20 -30 νεκρούς. Εν μέσω καταστροφών, ένα εκατομμύριο αμερικανοί αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης στον αμερικανικό νότο. Ο αρκτικός αέρας θα ξαναπαγώσει πάγο και χιόνι και ενδεχομένως θα επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με νέες προειδοποιήσεις.

Στην Οξφόρδη του Μισισιπή, η συσσώρευση πάγου έχει παραλύσει ολόκληρη την πόλη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

WINTER TAKES OVER NYC: New York City has been transformed into a winter wonderland today as a historic snowstorm has swept through over 40 states this weekend. FOX Weather will be live all night long:#newyorkcity #Winter #snow #FoxWeather pic.twitter.com/A7avqT02BJ — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Εκατοντάδες δέντρα κατέρρευσαν και οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς.

Η Νέα Υόρκη θρηνεί ήδη οκτώ νεκρούς από τις χειρότερες χιονοπτώσεις για μισό αιώνα, ενώ τα νερά του ποταμού Χάντσον «μετατρέπονται σε παγόβουνα».

DANGEROUS ICING 🥶: Ice accumulation throughout Tennessee has caused dangerous travel conditions, fallen trees and widespread power outages. Emergency officials are urging residents to stay off the roads. pic.twitter.com/RSAvAKkvz9 — FOX Weather (@foxweather) January 26, 2026

Καθώς μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ προσπαθεί να ξεφύγει από τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών, η Νέα Υόρκη , η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη θα αντιμετωπίσουν νέες χιονοθύελλες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Το αρκτικό κύμα χάραξε μια καταστροφική πορεία 4.000 χιλιομέτρων σε όλη τη χώρα.

Flames popped up from a downed power line in Nashville as an ice storm brought down trees and power lines, leaving thousands of customers without power. pic.twitter.com/rkT5prWIh1 — AccuWeather (@accuweather) January 27, 2026

Σπινθήρες βγαίνουν από πεσμένα καλώδια ηλεκτροδότησης ενώ σήμα κινδύνου εκπέμπει το Νάσβιλ του Τενεσί ακόμη και αιωνόβια δέντρα υπέκυψαν στην «παγοθύελλα του αιώνα».

Παράλυση ως τον Καναδά

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στοο Τέξας , τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή , το Τενεσί και το Κεντάκι παραμένουν χωρίς ρεύμα και οι συνθήκες είναι δυνητικά απειλητικές, επαναλαμβάνουν μετεωρολόγοι. Ως τον Καναδά τα αεροδρόμια έχουν παραλύσει και οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ξεπερνούν τις 20.000.

Impressive scenes today as a powerful snowstorm dumps over 50 cm of snow, with airplanes covered in snow at Toronto Pearson International Airport, Toronto, Ontario, Canada 🇨🇦 ❄️✈️ pic.twitter.com/ubhqg8W0as — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 26, 2026

Σχεδόν μισό μέτρο χιόνι έχει καλύψει τον Διαπολιτειακό Αυτοκινητόδρομο 95 στα βορειοανατολικά, με τα εκχιονιστικά να μην σταματούν ούτε τη νύχτα.

Περισσότερα από 5.300 μέλη της Εθνοφρουράς από 15 πολιτείες βρίσκονται σε κεντρικές αρτηρίες για απεγκλωβισμούς οδηγών.

Πηγή: ERT