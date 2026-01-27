Δεκάδες ρεκόρ πολικών θερμοκρασιών καταγράφονται στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, με το θερμόμετρο ως και 30 βαθμούς υπό το μηδέν και «απειλητική αίσθηση κρύου στους μείον 45», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Οι προειδοποιήσεις για αρκτικό κύμα αφορούν 220 εκατομμύρια ζωές ενώ ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 20 -30 νεκρούς. Εν μέσω καταστροφών, ένα εκατομμύριο αμερικανοί αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης στον αμερικανικό νότο.  Ο αρκτικός αέρας θα ξαναπαγώσει πάγο και χιόνι και ενδεχομένως θα επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με νέες προειδοποιήσεις.

Στην Οξφόρδη του Μισισιπή, η συσσώρευση πάγου έχει παραλύσει ολόκληρη την πόλη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Εκατοντάδες δέντρα κατέρρευσαν και οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς.

Η Νέα Υόρκη θρηνεί ήδη οκτώ νεκρούς από τις χειρότερες χιονοπτώσεις για μισό αιώνα, ενώ τα νερά του ποταμού Χάντσον «μετατρέπονται σε παγόβουνα».

Καθώς μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ προσπαθεί να ξεφύγει από τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών, η Νέα Υόρκη , η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη  θα αντιμετωπίσουν νέες χιονοθύελλες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Το αρκτικό κύμα χάραξε μια καταστροφική πορεία 4.000 χιλιομέτρων σε όλη τη χώρα.

Σπινθήρες βγαίνουν από πεσμένα καλώδια ηλεκτροδότησης ενώ σήμα κινδύνου εκπέμπει το Νάσβιλ του Τενεσί ακόμη και αιωνόβια δέντρα υπέκυψαν στην «παγοθύελλα του αιώνα».

Παράλυση ως τον Καναδά

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στοο Τέξας , τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή , το Τενεσί και το Κεντάκι παραμένουν χωρίς ρεύμα και οι συνθήκες είναι δυνητικά απειλητικές, επαναλαμβάνουν μετεωρολόγοι. Ως τον Καναδά τα αεροδρόμια έχουν παραλύσει και οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ξεπερνούν τις 20.000.

Σχεδόν μισό μέτρο χιόνι έχει καλύψει τον Διαπολιτειακό Αυτοκινητόδρομο 95 στα βορειοανατολικά, με τα εκχιονιστικά να μην σταματούν ούτε τη νύχτα.

Περισσότερα από 5.300 μέλη της Εθνοφρουράς από 15 πολιτείες βρίσκονται σε κεντρικές αρτηρίες για απεγκλωβισμούς οδηγών.

Πηγή: ERT 