Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται για συνομιλίες με αυτήν του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να κλειστεί νέα διμερής συμφωνία ασφαλείας, δεκαετούς διάρκειας, επιδιώκοντας να επεκταθεί έτσι η υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς το Ισραήλ αναμένει πως δεν θα συνεχιστούν οι δωρεές στρατιωτικού υλικού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Πηγή: ΑΠΕ