Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων με drones που εξαπέλυσαν σήμερα ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ αναφέρει ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα και να καταλήξει προτού φθάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας τραυματίστηκε και κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drone στην ίδια περιοχή, ενημέρωσε ο Γκλαντκόφ σε άλλη ανάρτησή του.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

