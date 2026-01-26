Το Μαυροβούνιο έκλεισε τη Δευτέρα ακόμη ένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο στο πλαίσιο της ενταξιακής του πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνοντας το 13ο κεφάλαιο στο σύνολο της ενταξιακής του πορείας. Πρόκειται για το Κεφάλαιο 32, που αφορά τον χρηματοοικονομικό έλεγχο και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Το Συμβούλιο της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, επιβεβαίωσε επίσης την προσωρινή ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 32. Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραούνα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που βλέπω το Μαυροβούνιο να κλείνει σήμερα ένα ακόμη κεφάλαιο διαπραγμάτευσης. Με αυτό το επίτευγμα, συνολικά 13 κεφάλαια έχουν πλέον κλείσει προσωρινά, σηματοδοτώντας σημαντική και απτή πρόοδο στην πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.»

«Η διεύρυνση παραμένει στρατηγική γεωπολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ και βασικό επίκεντρο της κυπριακής προεδρίας,» τόνισε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να πραγματοποιηθούν κι άλλες διακυβερνητικές διασκέψεις τους επόμενους μήνες.

Το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει και τα 33 διαπραγματευτικά κεφάλαια και μέχρι σήμερα έχει κλείσει προσωρινά 13 από αυτά, τα μισά σχεδόν μέσα στο 2025. Η χώρα ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης το 2012 και θεωρείται από αναλυτές και Ευρωπαίους αξιωματούχους ως το φαβορί για να γίνει το επόμενο κράτος-μέλος της ΕΕ από τους τρέχοντες υποψήφιους.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό ορόσημο» για τη χώρα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάγιτς, στις Βρυξέλλες.

Η Κος συνεχάρη την κυβέρνηση και τη διαπραγματευτική ομάδα της χώρας:«Η σκληρή δουλειά και η δέσμευσή σας ανταμείβονται,» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του φιλόδοξου στόχου του να κλείσει όλα τα κεφάλαια εντός του 2026: «Είναι ένα καλό ξεκίνημα της χρονιάς και το Μαυροβούνιο είναι σε τροχιά να πετύχει τον φιλόδοξο στόχο του να κλείσει όλα τα κεφάλαια το 2026»

Σύμφωνα με τους κανόνες της ενταξιακής διαδικασίας, η ΕΕ μπορεί να επανέλθει στο Κεφάλαιο 32 αν κριθεί αναγκαίο, ενώ η παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου θα συνεχιστεί έως την ολοκλήρωση όλων των κεφαλαίων.

Το Κεφάλαιο 32 καλύπτει την υιοθέτηση διεθνών προτύπων για τον εσωτερικό δημόσιο χρηματοοικονομικό έλεγχο, τους εξωτερικούς ελέγχους και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στον δημόσιο τομέα. Δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη συνετή χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

