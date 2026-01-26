Αφού ισοπέδωσε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι πλέον είναι «πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού που ονειρεύεται να χτίσει εκεί, μετά την αγωγή που κατατέθηκε από το National Trust, την οργάνωση για την υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς

«Χτίζω, επιπλέον όλων των άλλων που κάνω, μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες αίθουσες χορού του κόσμου», έγραψε σήμερα στο Truth Social ο Τραμπ. «ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ» για να σταματήσουν οι εργασίες αυτού του «ΔΩΡΟΥ για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Την Παρασκευή, αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου όπου εξετάζεται η αγωγή του National Trust for Historic Preservation (NTHP) ότι τα σχέδια της αίθουσας μπορούν ακόμη να τροποποιηθούν.

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο, την χώρα μας και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα», έγραψε ο Τραμπ.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ έβαλε να ισοπεδώσουν την Ανατολική Πτέρυγα για να ανεγείρει εκεί μία αίθουσα χορού με ικανότητα υποδοχής 1.000 προσώπων για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα.

Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.

«Ενα τόσο σημαντικό δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται σχεδόν από όλον τον κόσμο ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Αλλά όχι, ως συνήθως, διώκομαι, αυτήν την φορά από το National (όχι!) Trust for Historic Preservation της άκρας αριστεράς, μία οργάνωση που κοροϊδεύει κανονικά την χώρα μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το National Trust for Historic Preservation είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στους υποτιθέμενους "υπέρμαχους της προστασίας" (...) να εμποδίσουν αυτήν την απελπιστικά αναγκαία επέκταση του ΜΕΓΑΛΟΥ Λευκού Οίκου μας, ενός τόπου για τον οποίο ένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ ανάγκη να πάρει άδεια για να αλλάξει ή να βελτιώσει», έγραψε ο Τραμπ.