Η ιταλική ενεργειακή εταιρεία ΕΝΙ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του έργου στο κοίτασμα Μπαχρ Ες Σαλάμ έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.





Το κοίτασμα Μπαχρ Ες Σαλάμ βρίσκεται ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Λιβύης και αποτελεί υπεράκτιο (θαλάσσιο) πεδίο φυσικού αερίου, συνδεδεμένο με την Ιταλία μέσω υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών.

Μιλώντας σε πάνελ στο περιθώριο της Συνόδου Ενέργειας και Οικονομίας της Λιβύης 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, ο διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής της ΕΝΙ, Λούκα Βινιάτι, τόνισε τον διττό ρόλο του έργου, τόσο για τη Λιβύη όσο και για την Ευρώπη. Όπως δήλωσε:

«Η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα ωφελήσει την εγχώρια αγορά της Λιβύης και θα μπορούσε να δημιουργήσει πλεόνασμα για εξαγωγές προς την Ιταλία και από εκεί προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο στο Μπαχρ Ες Σαλάμ θα φτάσει παραγωγή έως 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως, ενώ ένα δεύτερο έργο, που αφορά την αξιοποίηση συνοδευτικού αερίου, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τρίτο τρίμηνο του έτους, προσθέτοντας επιπλέον 100 έως 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως. Έτσι, η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου της ΕΝΙ στη Λιβύη αναμένεται να αγγίξει τα 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η ΕΝΙ διατηρεί επτά έργα υπό ανάπτυξη στη χώρα, προσθέτοντας:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε επτά έργα υπό ανάπτυξη. Τα δύο θα παραδοθούν εντός του έτους, ενώ ένα ακόμη έργο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει έως το τέλος του 2027».

Στη συζήτηση συμμετείχε και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης, η οποία παρουσίασε φιλόδοξο σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων για την αναβάθμιση αγωγών και κρίσιμων εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων.



Διαβάστε επίσης: Φιντάν: «Δεν μιλάμε για Οθωμανική Αυτοκρατορία-Το Ιράν θέλει διαπραγμάτευση»