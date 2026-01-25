Ένα πετρελαιοφόρο που κατασχέθηκε από τη Γαλλία στη Μεσόγειο και εικάζεται ότι μπορεί να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος παραβιάζει τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ, βρισκόταν αγκυροβολημένο την Κυριακή κοντά σε ένα λιμάνι της νότιας Γαλλίας και φρουρείται από το γαλλικό ναυτικό.

Το σκάφος Grinch αναχαιτίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε διεθνή ύδατα μεταξύ Ισπανίας και Βόρειας Αφρικής. Το γαλλικό ναυτικό το συνόδευσε μέχρι τον κόλπο Fos στη νότια Γαλλία, ανέφερε η περιφερειακή ναυτική περιφέρεια σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

Το πλοίο θα τεθεί στη διάθεση του εισαγγελέα της Μασσαλίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για μη ύψωση σημαίας, πρόσθεσε. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα θα ανακριθούν επίσης, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Το δεξαμενόπλοιο ήταν αγκυροβολημένο περίπου 500 μέτρα ανοιχτά της πόλης Μαρτίγκ, παρατήρησε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων το πρωί της Κυριακής. Ένα πλοίο του γαλλικού ναυτικού και δύο περιπολικά σκάφη της χωροφυλακής ήταν σταθμευμένα κοντά.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν δημιουργηθεί ναυτικές και αεροπορικές ζώνες αποκλεισμού γύρω από το σημείο αγκυροβολίου. Περίπου 598 σκάφη που είναι ύποπτα ότι ανήκουν στον σκιώδη στόλο υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ.

Ακόμα, δήλωσαν ότι το Grinch, μήκους 249 μέτρων, εμφανίζεται με αυτό το όνομα σε έναν κατάλογο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για σκιώδη σκάφη του ρωσικού στόλου, αλλά ως Carl σε καταλόγους που έχουν καταρτιστεί από την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γαλλία στα τέλη Σεπτεμβρίου κατέλαβε ένα πλοίο που συνδέεται με τη Ρωσία, το Boracay, ένα πλοίο που ισχυρίζεται ότι φέρει σημαία Μπενίν, μια κίνηση που ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε ως «πειρατεία». Ο Κινέζος καπετάνιος του Boracay πρόκειται να δικαστεί στη Γαλλία τον Φεβρουάριο.

