Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα γίνει την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διήμερες συνομιλίες, χθες και σήμερα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία.

«Είδαμε πολύ σεβασμό την αίθουσα μεταξύ των (δύο) πλευρών, επειδή πραγματικά αναζητούσαν λύσεις», είπε ο αξιωματούχος αυτός στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Φτάσαμε σε πραγματικά ουσιαστικές λεπτομέρειες και την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος, θα γίνει άλλη μια συνάντηση στην οποία θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία προς την τελική έγκρισή της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο «δεν είναι πολύ μακριά» μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν άλλες συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ