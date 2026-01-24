Το Ιράν θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, εν όψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση –ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση-- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση –περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν— ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται. «Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε ο Τραμπ.

🚨🌎🇺🇸 US WARSHIP FLEET MOVES TOWARDS IRAN



A U.S. naval task force led by the USS Abraham Lincoln is sailing through the Gulf of Oman toward the Middle East. The positioning is deliberate and signals rising tension as Washington places assets closer to Iran. pic.twitter.com/gGlno4C4ng — British Intel (@TheBritishIntel) January 23, 2026

«Εάν οι Αμερικάνοι παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η ιρανική απάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ